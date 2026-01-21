外媒實測！iPhone17擦超濃清潔劑3個月　結果超失望：以為會變

記者蘇晟彥／綜合報導

在去年iPhone 17上市伊始，有網友回報「宇宙橘慘變玫瑰金」的狀況，指出因為擦拭到日常清潔溶劑（酒精等）造成機體顏色褪色，彼時引起議論，而近日外媒就進行實測，透過兩種常見的清潔溶劑雙氧水、漂白水進行測試，從10月上市後就開始進行，每次都會浸泡、擦拭超過30分鐘以上，結果三個月後「結果超失望」，沒有變成他想像中的粉紅色，只有在某些光線、角度下會略覺得有一點點不同，強調「根本不會褪色」還蘋果清白。

▼CNET記者實測，經過多次長時間的擦拭、浸泡，手機並沒有任何褪色。（資料照／ETtoday）



根據CNET記者Andrew Lanxon實測指出，在網路上謠傳是因為氧化造成褪色，因此自己購買了「活氧」去漬噴霧、濃縮漂白劑來進行測試，首先先將試劑噴在布上，確定明顯浸濕後，完全不留情地在iPhone背面擦拭，還特鼻集中在側邊、鏡頭模組條，將手機原則上的沾濕後放在一旁超過30分鐘，最後再擦拭乾淨，他指出，「但經過這樣測試，顏色還是出廠時的宇宙橘」，並沒有像是網友反應的「變成粉紅色」。

他補充，不管是去漬噴霧、漂白水，結果都是一樣，在這之後又多次進行測試，直到文章出刊（20日）時，經過非常多次的驗證，甚至最久的一次將試劑放置在手機上長達一小時以上，經過三個月時間的實測，並沒有感覺在機體顏色有明顯差異，只有在特定光線下，可以看到顏色有微微的變化，但這可能只是肉眼上的差異。

對此，他做出總結，也許用到純正的雙氧水可以達到褪色的效果，但日常使用應該不會有人特別要用這種工業等級的液體折磨手機，如果想要拿到粉紅色的手機，不如直接去染色，因此他認為一般家庭用的清潔劑、浴室漂白水等等，只沾上一丁點絕對不會在iPhone 17 Pro染色，也還了蘋果一個公道。