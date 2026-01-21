　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩能贏賴瑞隆　藍揭翻轉高雄勝法：吸「反新潮流」的淺綠票

▲▼賴瑞隆、柯志恩。（合成圖／資料照）

▲2026高雄市長選戰，賴瑞隆對決柯志恩。（合成圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕，據《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮。國民黨有意角逐2026北市港湖議員的前國民黨青年部主任陳冠安透過臉書分析，「柯志恩能贏賴瑞隆？關鍵在於，如何把綠與非綠對決，轉變為新與非新之戰」。

陳冠安表示，根據《ETtoday民調雲》顯示，柯志恩以44%支持率，勝過賴瑞隆的37.7%。從交叉分析來看，柯志恩之所以贏，在於凝聚9成2泛藍，獲得7成6泛白支持，以及在中間選民領先對手1成4左右。也就是說，柯志恩目前已然獲得非綠選民的支持。此前TVBS的數據，也顯示與ET民調相同的趨勢。

不過，陳冠安指出，這並非柯志恩能贏的原因，真正讓柯志恩贏賴瑞隆6.3%的關鍵，在於目前賴的泛綠支持，只有7成左右，已經凝聚非綠一切力量的柯志恩，才勉強能勝過未凝聚泛綠的賴瑞隆。換句話說，如果賴能有效凝聚泛綠，則高雄市長這仗，仍是五五波的戰局。

陳冠安認為，對藍營來說，要翻轉高雄的關鍵，就是要跨出非綠基本盤，吸引不滿新潮流、菊系統治，在乎民生議題，反感新系吃銅吃鐵，把高雄的青山綠水變成新潮流金山銀山的淺綠選民和非新力量，「如果高雄市長的主軸，從綠與非綠之戰變成新與非新之戰，則2026，柯志恩就能創造奇蹟。」
 

關鍵字：

國民黨柯志恩賴瑞隆高雄市2026大選2026高雄市長陳冠安新潮流

