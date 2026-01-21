　
    • 　
>
社會焦點

防範隨機攻擊！北車22日危安實兵演練　同步發送細胞簡訊

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文犯下隨機殺人案，北車22日將舉辦高強度演習避免類似狀況再度發生。（圖／記者陳以昇攝）

記者張君豪／台北報導

為強化重大治安事件應變能力，台北市政府將與交通部於1月22日（週四）下午2時至3時，共同在台北車站特定區辦理「高強度無差別攻擊危安實兵演練」。市府表示，演練期間將同步發送CBS細胞簡訊，提醒民眾熟悉告警內容與避難疏散作為，屆時若收到相關訊息，請勿驚慌。

台北市政府指出，此次演練比照日前於捷運市政府站辦理的實兵演練模式，結合細胞廣播簡訊（Cell Broadcast Service, CBS）發布避難疏散告警訊息，目的在於提升民眾於重大災害或突發治安事件發生時的即時應變與避難能力，降低傷害風險。

依當天演習核定內容，演練當日預計於下午2時5分發送CBS細胞簡訊，訊息內容為：「【演練】【疏散避難】1月22日14:05於臺北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999。

市府強調，該訊息僅為演練用途，並非實際事件，呼籲民眾收到簡訊切莫恐慌。市府與交通部也呼籲，請民眾及旅客於演練期間配合現場引導措施，避免誤解或恐慌，各家媒體亦請協助宣導，讓民眾事先了解演練內容與細胞簡訊用途，共同提升公共安全與防災應變能力。

01/19 全台詐欺最新數據

