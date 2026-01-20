　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（20）日上架2組免費貼圖「泰吉來了好探吉」、「LINE旅遊 × 流浪狗勾」，只要將官方帳號加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共20組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

泰吉來了好探吉下載請點

下載期限：2026年02月03日
下載條件：官方帳號加入好友（前10萬名）
使用效期：90天

免費貼圖

LINE旅遊 × 流浪狗勾下載請點

下載期限：2026年02月19日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE 社群 × Effy下載請點

下載期限：2026年02月12日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物直播 × 兔子波波下載請點

下載期限：2026年02月06日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物夯話題 × 啊兔下載請點

下載期限：2026年02月12日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE禮物 × 椒滴滴下載請點

下載期限：2026年02月06日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

愛爾康 × 日子還是要過鴨 - 看清楚了鴨下載請點

下載期限：2026年02月05日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

​LINE購物 × 情緒化的兔子下載請點

下載期限：2026年02月04日
下載條件：達成指定條件
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物 × 社畜兔下載請點

下載期限：2026年02月03日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

​蜜桃貓和小伙伴-寵粉特典貼圖下載請點

下載期限：2026年01月26日11時
下載條件：達成指定條件
使用效期：永久

免費貼圖

​LINE GO × 松尼奇尼下載請點

下載期限：2026年01月28日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

​永豐銀行 l 小蜜豐超實用日常下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

​中國信託×反應過激的貓 這也挺過頭了吧！下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！下載請點

下載期限：2026年03月23日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天

免費貼圖

華南銀行與昏呱 陪你新年迎好運下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

金爸爸×超級羽毛蛋：2026全員作伙迎新年下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

拒絕努力 認真躺平 KYOnline圈養你下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

LINE購物品牌名店 × 一顆兔兔下載請點

下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

全電商 福利熊出任務下載請點

下載期限：2026年01月21日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：1800天

免費貼圖

LINE Bubble 2×動畫 「藥師少女的獨語」下載請點

下載期限：2026年01月21日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

路易威登佳節限定貼圖​｜下載請點

下載期限：2026年03月16日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

麵包冷凍完再烤能穩定血糖！醫師曝好處：打造不利癌細胞生長環境

信箱出現陌生訂單確認信　他點「問題回報」慘被騙走170萬

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

台日再合作入境事先確認作業　15航線、122航班受惠

留學靠台灣5款「國民零食」引暴動！同學吃完直喊：想飛去台灣

年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了　一票洗版：求內推

咖啡族注意！專家：喝完1小時內「這些營養素」吸收率大幅降低

星宇航空神戶返台航班取消　明天增派加班機疏運旅客

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

相關新聞

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

貼圖小舖昨（13）日上架1組免費貼圖「LINE 社群 × Effy」，只要將官方帳號加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共26組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

富邦金「萌萌柯基犬」LINE貼圖　加好友、完成綁定有180天使用期

富邦金「萌萌柯基犬」LINE貼圖　加好友、完成綁定有180天使用期

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

LINE免費貼圖陪你過節！

LINE免費貼圖陪你過節！

