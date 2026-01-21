批賴清德不如高市早苗有擔當　王鴻薇：躲在憲政下繼續挑起對立

▲王鴻薇21日在立法院彈劾總統賴清德案審查會上發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

日本首相高市早苗昨宣布賭上首相大位，將於23日解散眾議院，預計2月8日重選。立法院今（21日）召開全院委員會，以審查會處理總統賴清德彈劾案，由於民進黨立委鍾佳濱會中發言時提到高市早苗，國民黨立委王鴻薇反擊，高市早苗願意負起責任，但今天我國解散國會，賴清德不會下來重選，因為賴躲在憲政體制保護傘下，民進黨竟還說風涼話。王鴻薇強調，高市早苗有這樣擔當，但賴清德沒有，只是想要繼續挑起社會對立而已。

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌去年12月26日各自領銜提案彈劾賴清德。立法院於今年1月14日與15日召開首場公聽會，聽取朝野推派的專家學者及立委意見，並於21日、22日召開全院委員會，邀請提案領銜人代表說明彈劾意旨，被彈劾人說明15分鐘後，由立委進行詢問。但因為賴清德不列席，今改由提案領銜人代表說明彈劾意旨後，由11名朝野立委發言說明。

王鴻薇表示，她要譴責賴清德拒絕來立法院為自己清白、政績做說明機會，沒有辯護的勇氣，而且理由是以憲法法庭判決意旨，說如果來立院說明是違憲，但立法院是根據《立法院職權行使法》第43條邀請賴來說明，這條根本沒被判違憲，所以她必須譴責賴沒有勇氣，不敢來說明，竟然製造假訊息，自己當起大法官。

對於民進黨立委鍾佳濱在發言時提到高市早苗宣布解散眾議院，自己也得一同重新選舉，台灣憲政體制雖非內閣制，但當國會多數認行政院不值得信任、不能執行民意託付時，國會多數可以發起不信任投票，王鴻薇直言，高市早苗身為女性領導人，非常有Guts（膽識），願意負起責任，宣布解散國會是賭上首相職位跟政治生命，但今天我國解散國會，賴清德不會下來重選、不會負起政治責任跟政治生命，因為賴躲在憲政體制保護傘下，民進黨竟還說風涼話。王強調，高市早苗有這樣擔當，但賴清德沒有，只是想要繼續挑起社會對立而已。

王鴻薇也提及，賴清德被彈劾已經不是第一次，在擔任台南市長時因拒不進台南市議會，被監察院認為違背地方自治精神而提彈劾，最後做出申誡處分，所以賴清德不但是史上第一個被立法院提彈劾的人，也是第一個擔任市長時也被彈劾，請問這是誰的問題？