大陸 大陸焦點 特派現場

全家虐一人！12歲繼女「餵屎縫嘴」慘死　福建地獄後母死刑處決

▲▼全家虐一人！12歲繼女「餵屎縫嘴」慘死　福建地獄後母死刑處決。（圖／翻攝微博）

▲琪琪的生父劉江、後母許金花。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建女子許金花2023年12月將12歲的繼女琪琪（化名）綁在廁所虐待17天，導致琪琪因外傷、化膿性感染及飢餓寒冷導致急性循環衰竭死亡。福建省高級人民法院去年以故意殺人、故意傷害、虐待等罪判許金花死刑，並於1月20日執行。

陸媒報導，許金花與琪琪的生父劉江一家成員關係複雜，家中有兩女兩男，除琪琪與劉江有血緣關係外，小晶、小許、小朱三名未成年孩子都與兩人無血緣關係。法院調查發現，三名孩子是許金花與前兩任丈夫分別於2010年、2011年和2016年收買。

根據判決書，2023年12月5日，許金花以懲罰離家出走為由，與琪琪的生父劉江一起，將琪琪捆綁在衛生間內，連續多日以各種殘忍的方式虐待琪琪，包括斷食斷水、逼迫喝尿吃糞、拳打腳踢、餵食瀉藥、用針戳刺及縫紉全身，甚至連私密處都不放過。

在被虐待17日後，琪琪於12月22日身亡，體重剩下20公斤，全身都是傷痕。

▼琪琪遭嚴重虐待，頭髮稀疏、體重過瘦。（圖／翻攝微博）

▲▼全家虐一人！12歲繼女「餵屎縫嘴」慘死　福建地獄後母死刑處決。（圖／翻攝微博）

琪琪死亡的第一時間，許金花並沒有叫救護車，而是將琪琪鬆綁後拖到臥室，換掉身上的血衣，並清洗廁所、刪除客廳的監視畫面，偽裝成意外，才聯繫醫院。

不過，醫生發現琪琪的身上有大量嚴重傷痕，加上許金花的言詞反常，很快就向警方通報。據琪琪的生母與律師所述，琪琪的10支腳趾有5支被針刺穿、嘴巴被縫了8針，連舌頭都鮮血淋漓。

判決書中提到，早在2020年，就有鄰居發現琪琪渾身是傷地躲在寺廟求助，有村幹部發現後報了警。公安機關證實，自2020年7月1日以來多次接到與琪琪有關的匿名求助電話並處警，原因是琪琪離家出走、有小孩在超市偷東西、有小孩走來走去等。

警方也在許金花與劉江的手機中發現大量孩子受虐的照片，琪琪平常睡覺的地方僅為一張草席，並在冬天被脫光衣服體罰；家中的其餘幾位未成年孩子除了被要求幫忙虐待、毆打琪琪，也都遭受過父母不同程度的虐待，包含開水燙傷、用針扎等。

最恐怖的是，警方還曾許金花的手機搜尋紀錄中發現，她多次上網搜尋虐待孩子的方法，包含「孩子傷口用洗衣粉泡會怎麼樣？」等。

▼琪琪在遇到許金花之前身體狀況良好，笑臉滿是笑容。（圖／翻攝微博）

▲▼全家虐一人！12歲繼女「餵屎縫嘴」慘死　福建地獄後母死刑處決。（圖／翻攝微博）

鄰居也透露，曾發現琪琪身體有淤青和傷口，甚至還有大面積燙傷痕跡，在詢問琪琪是如何受傷時，琪琪不肯回答，只是說自己做錯事所以被家裡打。

根據警方的檢驗，琪琪生前共有7項病症，分別為肺貧血，支氣管炎（輕度）；脾貧血，急性脾炎；胰腺出血；腦、心肌、肝、腎等器官水腫，灶性肝細胞壞死，灶性腎小管上皮細胞壞死；化膿性炎；右小腿內側、脛前皮膚表皮、真皮層脫失，皮下組織水腫；右手背、頂枕部挫傷。

法庭上，許金花辯稱，她主觀上沒有虐待、殺害孩子的故意，劉江的女兒也是自己女兒，有義務管教，綁在家裡是不想孩子往外跑，她是因教育管理方法不對，導致琪琪死亡，有責任，但不是故意殺人。

劉江則說，他買的不是瀉藥，是減肥藥，自己不知道琪琪被虐待、也沒有虐待琪琪和其他孩子，沒有故意傷害琪琪。12月5日下午，回家只打了琪琪的屁股，教育一下就走了，不知道會被許金花傷害的任何情況。

2025年11月11日，福建省高級人民法院以故意殺人、故意傷害、虐待等罪將許金花判決死刑；以故意傷害、虐待將劉江判決有期徒刑13年6個月，剝奪政治權利2年。

2026年1月20日上午，莆田市中級人民法院依法對許金花執行了死刑。

▼劉江、許金花育有多名孩子，全都遭到虐待。（圖／翻攝微博）

▲▼全家虐一人！12歲繼女「餵屎縫嘴」慘死　福建地獄後母死刑處決。（圖／翻攝微博）

01/18 全台詐欺最新數據

460 1 1372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

準後母虐6歲童　僥倖逃過剴剴條款

台中市今年1月發生虐童案，一名李女照顧林姓男友與另女所生的6歲兒童，竟持鐵製球棒毆打林童，甚至用美工刀割手臂、扯髮，還把孩子眼睛打成熊貓眼。檢方近日偵結依害幼童發育等罪起訴李女，本案因事發時間點在《剴剴條款》前，而不適用加重其刑二分之一的新規定。

陸城管副局長遭爆性侵繼女長達4年 網瘋傳「上頭有人」簡歷急撤下

11歲自閉女遭性侵　生母求情全力護繼父

體罰男童逾「懲戒權」　檢察官幫後母求情

性侵2繼女「超過90次」　鬼父想脫罪被狠打臉！

