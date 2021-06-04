紓困4.0今天發！「10機關+20縣市」懶人包所有補助一次看

記者曾筠淇、葉國吏／整理報導

新冠肺炎肆虐，全國升至三級警戒，經濟、產業均受到嚴重衝擊，行政院3日通過紓困4.0預算，補助範圍再擴大，個人、事業體全納入，其中有13萬人因沒有金融機構帳戶可供匯款，今天就可以拿著匯票到中華郵政兌換現金。《ETtoday新聞雲》也為讀者整理中央各部會、地方政府所推出的紓困措施。

▲許多企業都受到疫情影響。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院

行政院今提出特別預算案送請立法院審議，並統一完整對外宣布各種紓困方案的具體內容，好讓相關緊急紓困措施能早點協助到需要的產業及民眾。除了本次新增的孩童家庭防疫補貼預計於15日啟動發放外，其餘的紓困措施凡符合資格且既有帳戶者，原則上均於4日統一發放或受理。

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▲一張表看紓困4.0方案。（圖／記者曾筠淇製）

紓困4.0的對象包刮因升至三級警戒而被管制停業的休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業，以及受衝擊的農漁民、觀光旅宿、領隊導遊、餐飲、計程車、遊覽車等，行政院預計6月3日通過特別預算，第一波紓困資金在6月4日即可緊急入帳，初步規畫如下：

個人補助



1.中低收入戶、急難紓困、自營工作者

中低收入戶救助加碼4500元，急難紓困1萬元至3萬元、自營工作者每個月1萬元，最多可領3個月，申領資格再由主管機關後續說明。

2.農漁生活補貼

農民、漁民1萬元，甲級漁工（有參加工會），每個月1萬，共3萬元。

3.導遊領隊、計程車與遊覽車司機

導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機，每個月1萬，3萬元。

4.孩童家庭防疫補貼

家中有國小以下孩童，或國高中特教生，可領一次性定額補貼，1人1萬元的「孩童家庭防疫補貼」，若家中有2名學童可領2份補貼；經初步估計，國小以下孩童約245萬人左右，國、高中特教學生則為5萬人左右。

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產業薪資補助

1.勞工紓困貸款

勞工紓困貸款每人最高10萬元，上次已申請過勞工紓困貸款者，這次可以再申請。

2.企業紓困貸款

央行針對中小企業的3000億元貸款，再追加1000億元，總額4000億元。其他原有紓困貸款，包括中小企業信保基金程做紓困貸款、觀光產業與與航空業、大型藝文業、農業也延續。

擴大勞工補助範圍 紓困4.0再嘉惠近60萬人

另外，行政院長蘇貞昌也在2日裁示，新增2類勞工納入補助。第1類是去年沒投保任何保險的自營業者，不在去年紓困範圍中，但今年有紓困需求者，每人將可領紓困金3萬元。

至於第2類，是投保薪資在2萬4000元以上的無一定雇主勞工，包括攤商、小畫家，去年不符合紓困資格，但今年有紓困需求者，每人將給予低於3萬元的補助。

安心防疫便民措施



1.展期不罰

2.寬緩及減租

3.緩辦及延期

4.緩繳及減收

另受疫情影響還款困難的民眾，包含房貸、車貸、消費性貸款及信用卡款項等，可向銀行申請緩繳或展延3至6個月，期間免收違約金及循環、遲延利息，展延期間個人信用紀錄不受影響。

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勞動部｜紓困貸款

⦁ 每人上限10萬元

⦁ 還款年限3年

⦁ 利率為1.845%，前6個月免還本金、利息

（第7個月開始還本金，第13個月後開始本利平均攤還）

⦁ 申請資格：年滿20歲的本國籍且有工作事實的勞工（軍公教無法辦理）

⦁ 盡量採線上或預約方式申請辦理

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自營業者、無一定雇主勞工生活補貼申請資格：

1.需具中華民國國籍

2.110年4月30日已於職業工會參加勞工保險

3.108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元

4.未請領其他機關鎖定性質相同的補助、補貼或津貼

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農委會｜生活補貼1萬元

⦁ 一般農、漁民每人1萬元，預估113萬人受惠

⦁ 甲級漁工每人3萬元，預估35萬人受惠

⦁ 須符合108年度農業以外所得未達50萬元之條件，且未請領其他機關性質相同的補貼

⦁ 109年已領取補貼或於系統登錄有案之新參加農民無需申請，系統比對後會直接發放

⦁ 甲級會員以109年申請補貼所建立的資料庫直接審核，符合資格將直接撥入帳戶

⦁ 109年未申請或新入會者，可回郵信封郵寄、電郵或傳真辦理

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交通部｜營運補貼、觀光紓困



⦁ 針對觀光業者

1.業績衰退50%的旅行業、觀旅業、旅館業、觀光遊樂業的業者薪資營運補貼，以員工數每名4萬元計算

2.業績衰退達50%的民宿每家5萬元

3.導遊、領隊人員曾於觀光局安心旅遊或冬季平日受旅行業臨時雇用帶團每人一次性補助3萬元

4.暫停辦理國內旅遊的旅行社每團補助上限1萬元

5.觀光遊樂業因疫情取消補貼營運負擔每人次最高200元

6.防疫旅宿每房每日補助業者1千元

⦁ 針對陸運（計程車、遊覽車、小客車租賃業）

1.駕駛人5至7月每月1萬元，共3萬元

2.遊覽車5至7月每車最高1萬元

3.駕訓機構薪資及營運補貼以僱用員工數每位4萬元計算

⦁ 針對空運

1.延長半年降落費、房屋土地使用及權利金等

2.利息、防疫物資及防疫車隊補貼持續延長1年

3.新增空廚業、地勤業員工薪資補貼，每人上限2萬元，至多6個月

⦁ 針對海運（國內及小三通客運、小三通港口場站商業服務設施、載客小船等），補助總計80.74億元

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經濟部｜產業紓困方案



一、申請資格：

1.提供服務業、觀光業、航空業、教育業、農漁業及藝文業六大產業紓困補助

2.須為商業服務業

3.營業額衰退50%

二、申請方式：

一律線上申請，準備申請書、營業額衰退證明文件、存摺影本。

三、補貼對象

1.今年5月至7月任一月營收減5成以上（有稅籍登記）

2.受中央政府命令停業，且給付員工薪水未達基本工資的企業

四、補貼內容及金額

⦁ 商業服務業

企業／全職員工人數乘以1萬元

員工／一次性薪資補助3萬元（另由就安基金加發生活補助1萬元）

⦁ 會展產業、貿易服務業、製造及技術服務業

薪資補助／員工薪資補4成，最多3個月，每月上限2萬元

一次性營運資金（限新申請案）／全職員工人數乘以1萬元

五、補貼條件

1.企業不能解散或自行歇業

2.離職員工數依企業規模大小有限制

六、申請時間：6月7日至8月31日



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財政部｜公股銀行自辦紓困貸款



⦁ 企業方面

1.政策性貸款

2.自辦防疫專案貸款

3.貸款寬緩措施

⦁ 個人方面

1.貸款寬限

2.信用卡緩繳方案

3.個人貸款專案

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衛福部｜紓困補助



一、弱勢民眾生活補助

⦁ 主動發給經濟弱勢兒少、老人、身障3個月共計4500元的生活補助

⦁ 經縣（市）政府檢核符合資格者，6月4日將主動匯款至民眾帳戶，採一次性發給

二、急難紓困

⦁ 月平均收入未達每人每月最低生活費2倍者，給予1萬元至3萬元補助

（不含軍公教、勞、農保、領有其他政府機關紓困補貼者）

⦁ 109年已獲補助且本此符合者，6月4日將主動發給

⦁ 本年度新申請者可於7日採線上或郵寄方式申請

三、照顧服務單位紓困補貼

⦁ 服務收入減少達50%者，按員工數每人4萬元計算給予營運補貼

⦁ 經中央政府命令停業者且其給付薪資未達基本工資，按僱用員工數每人1萬元計算，給予單位停業補貼

⦁ 除給予每名員工薪資補貼3萬元外，另外由就業安定基金加發每名員工1萬元生活補貼，共4萬元由事業單位具領轉發

⦁ 居家保母、家庭托顧員，經中央政府命令停業或服務收入減少達50%者，提供每人3萬元補貼。

四、住宿式機構及社福事業單位紓困

⦁ 住宿式機構因被命令停業，且自109年1月15日起連續3個月平均收入較108年指定日期區間減少達15% ，將提供基本人事費、維持費​，信用擔保、週轉金及員工薪資貸款利息補貼​

⦁ 社福事業單位自109年1月15日起，任連續3個月平均收入較108年指定日期區間減少達15% ，將提供加班費、維持費​，信用擔保、週轉金及員工薪資貸款利息補貼​

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國發會｜紓困補貼



⦁ 營業額減少50%以上事業給予每人4萬元補貼

⦁ 經中央政府命令停業且給薪未達基本工資者，將按僱用員工數每人1萬元計算，給予一次性停業補助

⦁ 員工方面給予一次性薪資3萬元補貼，另外由就業安定基金加發每名員工1萬元生活補貼，共4萬元

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文化部｜藝文紓困



⦁ 曾獲藝文紓困1.0、2.0補助的自然人，6月4日會直接將3萬元補助款直接撥款入帳

⦁ 事業部分區分為「各類型藝文事業」、「營業額減少達50%之事業」及「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」三種補助，符合者可擇一申請

1.各類型藝文事業：補助項目包含人員薪資及必要支出費用等，最高上限250萬元。

2.「營業額減少達50%之事業」則以其雇用員工數每位4萬元計算，給予一次性營運補貼

3.「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」，以其雇用員工數每位1萬元計算，給予一次性停業補貼。事業之受雇員工給予一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼1萬元，共4萬元之補貼，由事業一併具領轉發。

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教育部｜紓困補貼



⦁ 孩童家庭防疫補貼

1.資格：國小以下孩童、國高中及五專前三年身心障礙學生

2.方式：準備孩童健保卡及監護人因融卡至行政院孩童家庭防疫補貼網或實體ATM領取

3.補助金額：每名孩童可領1萬元

⦁ 私立幼兒園（含準公共）紓困

1.資格：停止到園期間，按又而當月就學日數收（退）月繳費用者及正常支付教職員工全額薪

2.按比例核予補助

⦁ 補助學校自設廚房及團膳業者食材損失

1.補助食材成本、廚工薪資、午餐運作成本

2.方式：由地方政府像國教署申請，國教署所屬學校向國教署申請

⦁ 大專校院學生紓困

1.資格：本國國民且就讀國內大專院校具有學籍者，5至7月本人或家庭成員經濟受影響者

2.學校給予學生紓困助學金，另針對校外住宿每月補貼1200元至1800元的租金（共3個月）

⦁ 社區大學及社大講師紓困

1.社區大學專任人員薪資按人數乘以4萬元計算；場地租金核實補助，每校最高30萬元

2.社大講師酬勞補助最高4萬元

⦁ 留（遊）學服務業紓困

營業困難紓困以員工人數乘以4萬元定額計算

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央行｜中小企業融通專案



⦁ 提高專案融通額度：由3000億元提高至4000億元

⦁ 企業申貸案件之期限：由110年6月30日延至110年12月31日

⦁ 企業新申貸案件適用本專案優惠利率之期限：得至111年6月30日

⦁ 放寬貸款申請條件：借款人得在原貸款方案之最高額度內，再次申請本專案貸款；且本次申請額度加計原貸餘額不得超過本規定規範之額度上限

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地方政府

基隆市

1.中小企業紓困單一窗口（2422-4897）

2.1億元中小企業防疫喘息貸款

3.提供100萬青創融資及5年利息補貼

4.青創貸款利息補貼延長至12月

5.安心即時上工補助

6.勞工充電再出發訓練津貼

7.失業勞工子女就學補助

8.防疫旅館員工薪資及市民入住補助

9.市有房地出租店舖租金減免

10.公有零售市場攤位使用費減免

11.促參場館土地租金及權利金減免

12.稅捐緩繳及減免

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台北市

1.延稅：營業減少達15%者，最長可延稅12個月或分36期

2.降稅（房屋稅、牌照稅、娛樂稅停業免徵、娛樂稅徵收率減半延長）

3.減租：市有不動產減租50%

4.免租：配合北市府公告關閉或停業之場所、溫泉業者等

5.延租：營業額衰退達15%者，最長可延後繳納12個月

6.優息：可申請自110年5月1日至7月31日質借利息50%

⦁ 失業紓困方面：

1.安心就業計畫

2.失業給付線上即時申辦

3.失業勞工子女就學費用補助

4.充電再出發訓練計畫

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新北市

市府針對急難救助、補貼、青年就業、減稅、緩繳及產業支持等進行補助

1.急難慰助計畫，每戶補助1萬元（不能與衛福部補助重複申請）

2.除失業勞工子女就學費用補助，另有生活扶助金最高1萬1180元

3.廠商及設定地上權業者之營運權利金，最高減免35%

4.公有不動產出租作營業使用者租金減收50%

5.公有市場攤商使用費減收50%

6.飯店、旅館房屋稅率由原3%降為2%

7.查定課徵之娛樂稅業者，減徵110年5月至8月查定稅額之30%

8.配合疫情停業者停徵娛樂稅

9.車輛停駛未使用期間，牌照稅可按日免徵



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桃園市

1.單一紓困窗口協助貸款申請（0800505158）

2.市有場館規費及權利金減免

3.勞工失業及其子女就學補助

4.安心即時上工計畫

5.旅宿業觀光遊樂業協助周轉

6.肺炎疫情稅捐紓困減稅措施

7.公有市場使用費減收

8.青創貸款還款展延

9.農漁業行銷度難關

10.串接中央紓困補助方案

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新竹市

1.夜市停業期間免收租金

2.防疫安心貸紓困申請，準備了總計3億元的金額，要來協助中小型企業

3.公有市場租金減免

4.公有場館權利金或租金減免

5.勞工失業生活及其子女補助

6.安心即時/就業計畫

7.職訓津貼補助

8.稅捐緩徵減免

9.透過平台向中央提議各行業別紓困方案，簡化流程並配合協助發放

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新竹縣

1.職訓津貼

2.安心即時上工

3.安心就業薪資補貼

4.藝文演出及補助單一窗口（03-5518101#6115）

5.稅務減免優惠措施

6.擴展農漁業行銷通路及補助

7.圓夢紓困貸款

8.商圈紓困輔導資訊服務

9.地方型SBIR從優評分、提高補助

10.促參案件優惠方案

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苗栗縣

針對弱勢族群將提供一次性生活補助4500元，6月4日前會直接撥入帳戶

1.身心障礙者生活補助

2.中低收入老人生活津貼

3.弱勢兒童及少年生活扶助

4.弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助

5.低收入戶兒童生活補助

6.低收入戶就學生活補助

7.特殊境遇家庭子女生活津貼或教育補助（含孫子女）

8.經政府列冊且未領取前項各款補助之低收入戶及中低收入戶兒童與少年

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台中市

1.夜市集停業免收

2.市場夜市6至9月規費減半

3.成立資金紓困單一窗口

4.溫泉使用費分期

5.市府場館規費減緩繳

6.勞工失業生活及其子女就學補助

7.青創貸款利息補貼延一年

8.安心即時上工

9.稅捐緩繳減免

10.演藝紓困補助

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彰化縣

1.幸福圓夢貸款一年免息

2.社福救助單一窗口1957

3.安心就業及訓練補助

4.稅捐減免緩繳

5.藝文紓困補助

6.建築在建工程施工期限展延

7.縣府委外場館規費減緩繳

8.公有零售市場6至9月攤位租金減半



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南投縣

1.房屋稅：申請核減稅額、主動調降稅率

2.娛樂稅：申請核減稅額、主動停止課徵

3.牌照稅：車輛停用免牌照稅

4.繳稅困難最長可延期1年或最長分期3年

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雲林縣

1.藝文表演紓困補助

2.租稅緩繳及減免

3.合法夜市及傳統市場租金減免

4.促參案及現有出租場館租金減緩繳

5.爭取低薪弱勢者的補助

6.雲林縣政府企業紓困諮詢單一窗口（05-5522169）

7.爭取中央農業類紓困補助

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藝文表演紓困資訊請點此

嘉義市

1.稅捐緩徵主動減徵

2.外場館關閉期間租金或權利金減免

3.公有零售市場攤位使用費及清潔費減收

4.市有非公用土地租金及使用補償金減收

5.委外營運或標租停車場租金或權利金減收

6.青創貸款利息補貼延長一年

7.安心即時上工計畫再延長，提供就業機會

8.充電再出發計畫職訓補助

9.因疫情檢疫及隔離者，每人最高有1萬5000元之防疫補償

10.藝文演藝團體紓困補助

11.積極爭取中央各項紓困補助

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嘉義縣

1.協助農漁業行銷及紓困補助

2.租稅緩繳及減免

3.失業勞工失業給付及協助就業

4.協助藝文表演紓困補助

5.促參案及縣有場館租金減緩繳

6.減收產業園區公共設施維護費

7.青創貸款本金緩繳

8.安心即時上工計畫

9.110年建雜照延長建築期限一年

10.原住民紓困

11.銜接中央紓困方案

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台南市

1.安心就業計畫

2.安心上工計畫

3.充電再出發訓練

4.紓困振興貸款

5.紓困專案辦公室（06-2954293）

6.青創貸款利息補貼

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觀旅文化補助請點此

高雄市

1.設置紓困專線（07-8220300）

2.齊心防疫2.0專案貸款

3.青創貸款還款展延及利息補貼

4.市有產業園區規費減半租金緩繳

5.市有地租金減免

6.公有市場攤商規費減半

7.安心就業計畫

8.（線上）職訓津貼補助

9.勞工失業生活及其子女就學補助

10.稅捐緩減繳（免）

11.市府場館規費減緩繳

12.農漁業多元行銷及補助

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屏東縣

1.居家隔離者入住防疫旅館補助

2.防疫旅館補助

3.稅捐減免緩繳

4.物資銀行物資包擴大發放對象

5.公有市場租金免收

6.公有土地、場館租金減徵

7.安心就業薪資差額補貼

8.安心上工提供就業

9.充電再出發職訓補助

10中小企業貸款還款展延、利息全額補貼

11.藝文表演團體補助、場地費用減收

12.農業大學貸款展延、利息全額補貼

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宜蘭縣

1.促參民間機構權利金減收、租金減半及延繳3個月

2.縣有委外場館租金，政府公告停業期間免收，5-7月其餘期間減半及公告停館期間延長履約期限

3.非營業用途公有土地或房屋租金使用補償金延繳3個月

4.藝文事業營運損失補助

5.安心即時上工提供就業機會

6.安心就業薪資差額補貼

7.失業勞工子女就學補助

8.稅捐減免及延緩繳納

9.縣府公共工程依疫情影響程度展延履約期程

10.建造執照工期主動展延一年

11.地政證照、公安、消安申報主動展期

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花蓮縣

關懷弱勢加發生活補助4500元

1.身心障礙者生活補助

2.中低收入老人生活津貼

3.弱勢兒童及少年生活扶助

4.弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助

5.低收入戶兒童生活補助

6.低收入戶就學生活補助

7.特殊境遇家庭子女生活津貼或教育補助（含孫子女）

8.經政府列冊且未領取前項各款補助之低收入戶及中低收入戶兒童與少年

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台東縣

1.稅賦減免

2.租金減收

3.罰鍰延繳

4.勞工協助

5.民眾失業暨生活困難補助計畫，每月給付申請人14400元

6.繁榮家園貸款額度提高

7繁榮家園專案貸款利息加碼補貼1年

8.振興零利率貸款補貼計畫

9.個人金融性產品（車貸、房貸）協助延繳

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金門縣

縣府目前推出第一波方案，包含四大措施

一、津貼發放

1.（中）低收入戶每人發6000元

2.安心即時上工計畫

二、稅捐減免（減免或延繳）

1.地方稅（娛樂稅、房屋稅）

2.現有不動產租金

3.委託經營權利金

4.縣府規費

三、經濟協助

1.建照及雜照工期自動延展1年

2.補助產業專案行銷及強化電商銷售

3.補助商圈業者購置餐具，清洗殺菌乾燥等設備

四、產業紓困

1.串接中央紓困

2.貸款加碼利息補貼

4.推動線上職訓津貼

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