「2026是民眾黨消失的1年」　486先生預言黃國昌、黃珊珊未來政治路

▲柯文哲昔日為政治獻金帳務不實風波，帶領民眾黨黨公職成員向支持者鞠躬致歉。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

知名網紅「486先生」陳延昶2024年遭民眾黨開除黨籍，今（27日）他則以長文分析民眾黨未來狀況，包括前主席柯文哲、黨主席黃國昌、立委黃珊珊、前立委蔡壁如、黨團主任陳智菡與老公許甫都逐一預測，他直言，依自己看，2026就是民眾黨消失的一年！

486先生發文表示，民眾黨為何泡沫化得如此之快？自己直接說結論，民眾黨就是一個沒有中心思想，純粹阿貓阿狗為了利益結合、唯利主義的地痞政黨，所以崩潰才如此之快。

486先生表示，從2019年8月成立至今才6年多，就面臨創黨主席即將面臨可能的牢獄之災；原本的大將如黃珊珊、蔡壁如等，都被鬥爭到2266。甚至現任主席黃國昌，也將在四天後失去立委保護傘，要面臨許多官司。依自己看，2026就是民眾黨消失的一年！

分析柯文哲、黃國昌未來

首先，486先生指出，創黨人柯文哲如果3月被判重罪重刑，民眾黨的士氣會直接崩盤。到時候別說選縣市長，連基層議員要掛民眾黨旗子可能都會猶豫。

至於黃國昌主席四天後，也就是1月31日，就要依約辭去立委職務，因此486先生認為，雖然還是黨主席，但沒有了立委舞台，聲量會急劇萎縮。雖然之前喊著要選新北市長，自己一看也知道黃國昌也就是個攪屎棍，主要就是等國民黨來搓湯圓、談條件，最好的結果就是能加入國民黨延續政治生命，但是面臨許多官司的黃國昌，尤其是之前還發動狗仔跟監，這樣子的人誰會當成真正的政治盟友？所以黃國昌是機關算盡，把自己給作死了。

黃珊珊、蔡壁如權力邊緣化 政治路黯然無光

486先生也提到，黃珊珊與蔡壁如權力都被邊緣化。出身醫院體系的蔡壁如，本來對於政治的爾虞我詐就是個生手，早在好幾年前自己就說遲早一定會GG。果然，在失去了柯文哲的關愛眼神之下，雖然蔡現在極力耕耘台中，希望把殘餘的一點聲量能被盧秀燕看中，若盧參選總統也可以從中獲得一些好處官位，但盧秀燕看來已經在2028失去總統門票，所以蔡也連帶沒有未來了。

486先生認為，黃珊珊已經進入冷凍期。因為停權三年的處分，在2026的選戰地圖中已經被抹去，現在頂多是在幕後打打雜，自己判斷黃珊珊現在不會離開民眾黨，也不會脫黨參選議員，因為現在回鍋參選，身上已經背負太多柯文哲的原罪，所以要不就是宣布離開政壇，不然只能蜷縮在民眾黨看看未來會不會有什麼新的突發狀況，但基本上，黃珊珊這條政治路也已經是黯然無光。

陳智菡老公許甫 選上議員機會微乎其微

486先生提到，各位可能會問戰狼陳智菡。現在的民眾黨，陳智菡無法稱做戰狼，充其量只能叫小丑，在政壇也就是個小花瓶，經常搞不清楚重點，也沒有人脈。所以失去柯文哲後，陳智菡聰明地緊跟黃國昌，但黃都自身難保，也只能看看先生許甫能否選上台北市議員，來撈一個助理當當。

486先生認為，但自己認為陳智菡的先生許甫在年底議員選戰能選上的機會微乎其微。為何這樣說？因為自己從民國62 年就住在這，光自己小學、國中、教會的人脈，另外還當了9年地方民防，自己有很充足的地方情資。最近光聽到許甫，大家就笑了，所以都還沒選，就知道是砲灰啊。

最後，486先生強調，民眾黨經歷過政治獻金的風波，這一次的選舉，看誰還敢再捐錢給他們？所以今年年底的議員、市長選舉，大家可以非常輕鬆地猜出，他們要母雞沒有母雞，要子彈沒有子彈。所以自己認為，今年是國民黨接收民眾黨殘部的一個最好時機，台灣的民主，自己覺得最可惜的，就是當年的時代力量以及素人問政的柯文哲。

▼「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）