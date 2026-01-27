陸整治行動電源安全問題　點名羅馬仕違反認證、虛假宣傳

▲羅馬仕行動電源在飛機上自燃，緊急宣布回收49萬個。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸市場監管總局近日針對行動電源展開整治行動，查處了1169件違法案件，其中，深圳羅馬仕科技被特別點名，詳細說明了其違反強制性認證規定與虛假宣傳的情況。

市場監管總局在「2025年綜合整治『內卷式』競爭十大重大案件」發佈會上公布整治行動的細節。

市場監管總局指出，羅馬仕在未取得相關型號行動電源強制性認證證書情況下，擅自委託生產和銷售行動電源產品，同時，在明知部分行動電源電芯容量衰減，實際電池容量已達不到10000mAh時，仍在產品顯著位置進行虛假標註。

▼羅馬仕宣布召回後，公司營運陷入困難。（圖／翻攝藍鯨科技）



市場監管總局提到，該公司上述行為違反了《中華人民共和國認證認可條例》《強制性認證產品管理規定》以及《中華人民共和國反不正當競爭法》相關規定，屬地市場監管部門依法對該公司作出行政處罰。

調查發現，羅馬仕公司為壓縮生產成本，未經強制性認證即從事生產銷售活動，質量投入不足，源頭質量管控流於形式。

市場監管總局指出，同時，羅馬仕的企業法律意識、質量安全意識淡薄，弄虛作假、誇大宣傳，漠視消費者合法權益，反映出企業質量管控不嚴、主體責任落實不力的突出問題，一定程度上也反映出行業存在的重銷量、輕質量以及低質低價「內卷式」競爭的問題。

市場監管總局強調，此案的查處，有力警示和震懾了行業內相關經營主體，同時也彰顯了市場監管部門綜合治理「內卷式」競爭、維護良好市場競爭秩序的鮮明態度和堅定決心。