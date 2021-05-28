　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄加碼「紓困補助」一次看　勞工、攤商企業全入列

▲高雄市府紓困加碼。（圖／高市府提供）

▲高雄市府公布紓困加碼。（圖／高市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院推動紓困4.0，高雄市政府28日公布加碼紓困方案。針對學生、弱勢對象、勞工攤商、農漁業、企業、藝文業，盼能更貼心的照顧市民。

高雄市長陳其邁28日召開記者會，針對疫情作最新說明外，也公布除了中央公布紓困方案以外，高雄市府加碼紓困方案，盼能更貼心的照顧市民。陳其邁首先提到，針對學生族群，包含弱勢學生線上學習門號1萬1000門，載具4500台。另外，針對全市2萬8千名國中小弱勢學生餐食代金，7000名低收入學生發假日安心餐食券。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市府紓困加碼。（圖／高市府提供）

▲高雄市府紓困加碼。（圖／高市府提供）

針對中央公布8大類弱勢，高雄市加碼市府提供安心上工工作名額，給弱勢朋友。而針對勞工攤商，則是加碼防疫旅館一線人員每人每月加3千；風景區營運委外廠商減收50%租金權利金；高雄好家載計程車送餐補助85元，防疫計程車司機日薪加碼5千；公有市場攤商規費減半、勞工紓困貸款補貼則是補貼3年內利息補貼。

對於農漁業，農漁專案貸款最高可貸500萬5萬免息(市府加碼300萬)，而漁業產品運費補貼每案最高補助2.5萬、小農店商輔導計畫則是免上架費。

▲高雄市府紓困加碼。（圖／高市府提供）

▲高雄市府紓困加碼。（圖／高市府提供）

另外，針對企業部分，再高雄銀行齊心防疫2.0專案貸款上，最高貸款額度100萬，優惠利率1.68%；以及疫情期間房屋稅減徵、娛樂稅停徵、營業用市有地租金減免30%，地上權及標租金減免60%；另民眾向動產質借所質借支利息減免50%。還有市有產業園區規費減半，租金緩繳

▲高雄市府紓困加碼。（圖／高市府提供）

▲高雄市府紓困加碼。（圖／高市府提供）

最後，藝文部分，市府文化局所轄演藝場館演出取消者免收違約金，並全額退費。演藝場館售票演出延期演出者，其場地非減半計收。而進駐文化局場域之店辦，場租金減免至少50%，並得緩繳或分期繳交；在2021年藝文補助，放寬核銷限制；娛樂稅主動停徵至6月14日。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄恐怖麻將確診再+1　匡列三圈583人已13人染疫

高雄警首例確診！CT值19匡列同所22人居家隔離　二採出爐

ET快訊
快訊／和碩1員工確診　近距離接觸者全匡列居家隔離
快訊／抱歉讓大家擔心！北市議員PCR結果出爐
台灣移動趨勢圖曝光！5大數據「像自主封城」　唯1地人流增加
快訊／日本宣布東京、大阪「9都道府縣」緊急事態再延長
廣州疫情再起　「暴動人潮」瘋搶打疫苗畫面曝光
台體大確診教練1傳3！女友和2同事染疫　急召87人PCR檢測

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

感染源是謎！台中東區家庭群聚增2　妹妹＋妹夫也確診

單親媽疫情後「月入剩6千養4口」！家扶統計：1周上千戶求助急難

善耕365／當大家口中的外籍移工　成為我的老公

桃園3清潔隊員確診1重症！足跡與垃圾車路線公布　70案足跡不明

居隔趴走遭罰20萬元！重慶國小女童母顧染疫兒也中　一家4人確診

拚10月底6成民眾打第1劑疫苗　陳時中：6成覆蓋率可控制疫情

佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」公文送疾管署　莊人祥：剛收到

圖／新冠肺炎下的台灣！

拿酒精擦屁股！他瞬間飆淚喊「比被X還痛」...網全歪樓

「7天前就過世！」今天才列入統計　醫憂心：資訊延遲效應嚴重

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

後方車突竄出「逆向左側超車」　險撞對向車！網怒：不怕死？

感染源是謎！台中東區家庭群聚增2　妹妹＋妹夫也確診

單親媽疫情後「月入剩6千養4口」！家扶統計：1周上千戶求助急難

善耕365／當大家口中的外籍移工　成為我的老公

桃園3清潔隊員確診1重症！足跡與垃圾車路線公布　70案足跡不明

居隔趴走遭罰20萬元！重慶國小女童母顧染疫兒也中　一家4人確診

拚10月底6成民眾打第1劑疫苗　陳時中：6成覆蓋率可控制疫情

佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」公文送疾管署　莊人祥：剛收到

圖／新冠肺炎下的台灣！

拿酒精擦屁股！他瞬間飆淚喊「比被X還痛」...網全歪樓

「7天前就過世！」今天才列入統計　醫憂心：資訊延遲效應嚴重

出門口罩斷掉怎辦？　網紅曝「4招急救法」…網實測大讚：很穩固

芬蘭疫後2種房屋變搶手　當地房仲坐等民眾加價收

一生「第一」數不完！台灣醫界傳奇　人瑞醫師楊思標教授仙逝

綠營頻放疫苗來台消息　柯文哲：快一點不要拖！

和碩1員工確診　近距離接觸者全匡列居家隔離

新冠疫情加溫　台東馬偕醫院特開設「視訊防疫門診」

亞莉安娜婚後首現身！　粉絲眼尖揪當人妻後「身上兩處不一樣了」

台中熱過頭？房仲認壓力測試中　洩「3個月後見真章」

感染源是謎！台中東區家庭群聚增2　妹妹＋妹夫也確診

理財周刊／科技股長線優勢　消費股疫後再起

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

生活熱門新聞

快訊／再增19死！今日增557確診

紓困4.0被罵爆！網怒：別人領錢「勞工貸款」

一圖看5款新冠疫苗　莫德納保護力94%

快訊／增297例本土「各縣市分佈曝光」

桃園21+1足跡一覽！個案搭客運　到過全聯、阿潭的店

快訊／台中+10足跡曝　KTV群聚再添1人

私幼家長注意！教育部：6月活動費、材料費先不收

快訊／潭子工廠驚爆家庭群聚　女作業員1傳9

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

婦發燒6天被醫師請回　兒看APP才知確診

高雄小港員警疑似確診！分局連夜急清消

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

地方想自行買要通過8條件！指揮中心公布「疫苗輸入」流程表

台中科技廠員工一家4口染疫

更多熱門

相關新聞

名緯廣告齊心抗疫替房地產業發聲

名緯廣告齊心抗疫替房地產業發聲

受到疫情擴大的衝擊與影響，台灣人民正面對一場健康與工作的生存保衛戰。然而，「絕望是有限的，希望是無限的」，名緯廣告集團逾20年來曾與房地產業界攜手走過金融海嘯及SARS等各項挑戰，因此我們相信，未來在您我「同心一命」下，一定也會平安渡過這段抗疫的嚴竣時期。

21年桃園五星飯店證實裁員40位！

21年桃園五星飯店證實裁員40位！

宜蘭媽祖文化節停辦　1千萬經費投入防疫

宜蘭媽祖文化節停辦　1千萬經費投入防疫

快訊／台大公衛教授示警：新北疫情侵襲比高達86％、107鄰里

快訊／台大公衛教授示警：新北疫情侵襲比高達86％、107鄰里

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄紓困

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

快訊／最年輕死者！新北男確診隔天亡

有感紓困！蘇貞昌研擬發「家庭防疫補貼」

蘇貞昌：2度申請紓困者「直接入帳」

34歲男「戴口罩跑步」！暈倒命危

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

快訊／再增19死！今日增557確診

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

紓困4.0被罵爆！網怒：別人領錢「勞工貸款」

快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲演練四級警戒兵推

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

紓困4.0！員工薪資補貼2萬　立委喊：勞工每月1萬連發3個月

更多

最夯影音

更多
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人
狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面