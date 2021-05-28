高雄加碼「紓困補助」一次看　勞工、攤商企業全入列

▲高雄市府公布紓困加碼。（圖／高市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院推動紓困4.0，高雄市政府28日公布加碼紓困方案。針對學生、弱勢對象、勞工攤商、農漁業、企業、藝文業，盼能更貼心的照顧市民。

高雄市長陳其邁28日召開記者會，針對疫情作最新說明外，也公布除了中央公布紓困方案以外，高雄市府加碼紓困方案，盼能更貼心的照顧市民。陳其邁首先提到，針對學生族群，包含弱勢學生線上學習門號1萬1000門，載具4500台。另外，針對全市2萬8千名國中小弱勢學生餐食代金，7000名低收入學生發假日安心餐食券。

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▲高雄市府紓困加碼。（圖／高市府提供）

針對中央公布8大類弱勢，高雄市加碼市府提供安心上工工作名額，給弱勢朋友。而針對勞工攤商，則是加碼防疫旅館一線人員每人每月加3千；風景區營運委外廠商減收50%租金權利金；高雄好家載計程車送餐補助85元，防疫計程車司機日薪加碼5千；公有市場攤商規費減半、勞工紓困貸款補貼則是補貼3年內利息補貼。

對於農漁業，農漁專案貸款最高可貸500萬5萬免息(市府加碼300萬)，而漁業產品運費補貼每案最高補助2.5萬、小農店商輔導計畫則是免上架費。

▲高雄市府紓困加碼。（圖／高市府提供）

另外，針對企業部分，再高雄銀行齊心防疫2.0專案貸款上，最高貸款額度100萬，優惠利率1.68%；以及疫情期間房屋稅減徵、娛樂稅停徵、營業用市有地租金減免30%，地上權及標租金減免60%；另民眾向動產質借所質借支利息減免50%。還有市有產業園區規費減半，租金緩繳

▲高雄市府紓困加碼。（圖／高市府提供）

最後，藝文部分，市府文化局所轄演藝場館演出取消者免收違約金，並全額退費。演藝場館售票演出延期演出者，其場地非減半計收。而進駐文化局場域之店辦，場租金減免至少50%，並得緩繳或分期繳交；在2021年藝文補助，放寬核銷限制；娛樂稅主動停徵至6月14日。

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