政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／江啟臣43.9%大勝何欣純14.5百分點　改派楊瓊瓔反倒落後

▲楊瓊瓔、江啟臣、何欣純。（合成圖／資料照）

▲楊瓊瓔、江啟臣、何欣純。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》26日公布最新「2026台中市長選舉可能人選支持度民調」，結果顯示，若是國民黨江啟臣對決民進黨何欣純，有43.9%支持江啟臣、29.4%支持何欣純，差距14.5個百分點；若是楊瓊瓔對決何欣純，有33.7%支持何欣純、32.7%支持楊瓊瓔；若是江啟臣與楊瓊瓔黨內對決，有52%支持江啟臣、17.4%支持楊瓊瓔。另外，雖然台中市長盧秀燕滿意度高達64.6%，但僅有37.8%支持給國民黨繼續做市長，35.3%支持換成民進黨做做看。

針對2026台中市長選戰，《美麗島電子報》調查，詢問民眾「以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合擔任下一屆新台中市長」，結果顯示，有49.7%認為是國民黨的江啟臣，33.9%認為是民進黨的何欣純，25.7%認為是國民黨的楊瓊瓔，29.1%未明確回答。

國民黨江啟臣對決民進黨何欣純

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「如果是國民黨江啟臣和民進黨何欣純競選台中市長，您會投給誰」，結果顯示，有43.9%支持國民黨的江啟臣，29.4%支持民進黨的何欣純，6.4%認不投票、投廢票，未明確回答得有20.3%。

▼美麗島台中市長民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼美麗島台中市長民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

國民黨楊瓊瓔對決民進黨何欣純

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「如果是國民楊瓊瓔和民進黨何欣純競選台中市長，您會投給誰」，結果顯示，有33.7%支持民進黨的何欣純，32.7%支持國民黨的楊瓊瓔，11.3%認不投票、投廢票，未明確回答有22.3%。

▲▼美麗島台中市長民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

江啟臣對決楊瓊瓔

《美麗島電子報》也詢問民眾「如果只有以下這2個人參選，您會希望誰擔任下一屆台中市長」，結果顯示，有52%支持江啟臣，17.4%支持楊瓊瓔，未明確回答有30.6%。

▲▼美麗島台中市長民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

台中市長盧秀燕施政滿意度

針對盧秀燕施政7年滿意度，結果顯示，有64.6%滿意，其中21.5%很滿意、43.1有點滿意，另外有27.2%不滿意，其中12.7%很不滿意、14.5%有點不滿意。

下屆該給國民黨繼續做或是換成民進黨

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「今年台中市長選舉可以給國民黨繼續做市長、或是可以換成民進黨做做看，對台中市未來的發展可能比較好」，結果顯示，有37.8%支持給國民黨繼續做市長，35.3%支持換成民進黨做做看，未明確回答有26.9%。

▲▼美麗島台中市長民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月21至2026年1月23日，調查範圍台中市各行政區，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。成功完訪1069人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

01/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美麗島民調／江啟臣43.9%大勝何欣純14.5百分點　改派楊
台中超巨蛋BOT案公告　500億資金打造新地標

台中超巨蛋BOT案公告　500億資金打造新地標

台中市政府正式宣布，「台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉（BOT）案」即日起進入招商公開徵求階段。該案招商公告期至4月27日止，預估投資金額高達新台幣500億元，刷新全國體育建設與運動場館開發的最高投資紀錄，成為目前台灣規模最大的運動產業BOT案。

10度封殺國防預算　綠質疑國民黨「進京門票」：下一步擋關稅協議？

10度封殺國防預算　綠質疑國民黨「進京門票」：下一步擋關稅協議？

擋軍購有功換國共智庫交流？　國民黨嗆告媒體

擋軍購有功換國共智庫交流？　國民黨嗆告媒體

賓士碰撞機車「繼續輾過」　年輕雙載男女送醫

賓士碰撞機車「繼續輾過」　年輕雙載男女送醫

傾聽攤商困境　中市議員籲市府強化市場支持政策

傾聽攤商困境　中市議員籲市府強化市場支持政策

關鍵字：

美麗島民調台中江啟臣何欣純盧秀燕民進黨國民黨楊瓊瓔

讀者迴響

