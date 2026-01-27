新加坡太平船務將加訂8艘1.3萬箱貨櫃船　船東張氏家族祖籍金門

▲新加坡太平船務將再增訂8艘1.3萬箱LNG雙燃料貨櫃船。（圖／取自太平船務官網）

記者張佩芬／綜合報導

據Alphaliner消息，新加坡太平船務(PIL)正籌備建造8艘1.3萬箱(20呎櫃)LNG雙燃料貨櫃船，並已選定韓國現代重工與中國江南造船廠各造4艘。PIL是東南亞最大的民營貨櫃船公司，全球排名第12大，創辦人張允中是福建金門人，現任董事會執行主席張松聲是他的兒子。

張允中1927年出生於金門，1950年代他移居新加坡，開創自己的航運事業，1967年創立太平船務，從一艘小型貨船起家，逐步拓展至今日擁有超過100艘貨櫃船的龐大規模。

在2019年年底，公司因貨櫃船運市場長期低迷，曾經售船求生存，當時我國萬海航運與德翔海運都有買下該公司船隻，2020年新加坡國有投資公司淡馬錫控股旗下的Heliconia Capital Management注資6億美元，協助PIL恢復財務穩定，並重新站上全球航運舞台。

2020年新冠疫情爆發，貨櫃船運市場運價起飛，PIL在2022年提前清償了所有重組債務，根據Alphaliner去年年底統計數是，公司總運力達44.22萬箱，名列全球12，第11名的萬海總運力是68.58萬箱。

該公司官網去年6月9日曾經介紹公司造船狀況，包括上海江南造船廠1.4萬箱貨櫃船4艘、江蘇揚子江造船廠8200箱4艘、上海虎東造船廠1.3萬箱5艘及9000箱5艘；其中1.4萬箱4艘和 8200箱1艘已交付。

這次的訂單若最終敲定，將是PIL時隔約15年重返韓國船廠。分開在不同造船廠建造，主要是為確保船隻能在較早時間交船，特別是2028年和2029年交付的船舶。

Alphaliner指出，鑒於中遠集團近期的大量訂單，江南造船廠能否滿足PIL的交船期限仍有待觀察。