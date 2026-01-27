　
政治

綠要藍白不要擋台美關稅協定　藍嗆：民進黨是碰瓷黨？

▲▼國民黨新北市議員陳偉杰、副發言人康晉瑜、鄧凱勛召開「賴清德的荒唐護衛隊組BI內閣 國際詐騙受害者、賴皮寮護航者來了！」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨前發言人鄧凱勛。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

美國總統川普宣布，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此關稅將從15%提高至25%；民進黨團呼籲藍白別再想著政治鬥爭，儘速支持台美關稅相關協定。對此，前國民黨發言人鄧凱勛表示，關稅協議沒進立法院就在喊「不要擋」，民進黨搖身一變成碰瓷黨？

鄧凱勳表示，看到今天民進黨團拿著川普對南韓加稅的新聞，大動作召開記者會，要求在野黨對台美關稅協議「不要拖延」、「盡速支持」，不免讓人覺得，這齣戲演得太早，也演得太拙劣。第一、民進黨團自甘墮落成「立法局」，只剩情勒在野黨的功能 ，民進黨的立法委員們，顯然忘記自己是民意代表，反而更像是行政院轄下的「立法局」。面對行政部門，他們早已失去監督的能力，甘願淪為只會護航的舉手部隊。

鄧凱勳提到，在民進黨政府眼中，談判桌上能不能爭取到國家利益不重要，能不能喪事喜辦搞大內宣才是重點，付出矽盾卻仍需犧牲傳產，民進黨的對外談判能力根本「花拳繡腿」，但轉頭在面對在野黨和台灣人民時，民進黨展現的情勒功力卻是「天下無雙」。只要有人敢對政策內容提出質疑，就是拖累國家、就是中共同路人。這種「只能同意，不准異議」的屁孩心態，是目前台灣民主最大的危機之一。

第二、協議根本還沒送進立法院，完全是假議題。這場記者會最荒謬的是，民進黨口中與美國的關稅協議，目前根本還沒送到立法院。立法院對於整個協議的具體條文內容、對台灣各產業造成的衝擊評估，目前是一無所知，在野黨現在連東西都沒看到，根本無從杯葛，更談不上阻擋，民進黨現在就喊不要擋，根本虛晃一招騙聲量。

第三、未審先喊話，莫非是因為談得太爛怕穿幫。民進黨現在急著先打預防針，甚至不惜拿南韓的案例來恐嚇國人，這唯一的解釋就是，民進黨知道內容一旦公開，勢必會讓全體國人譁然，所以必須先用「國家經濟」、「台美關係」的大帽子扣在在野黨頭上，要求在野黨必須照單全收。如此焦急地想要在野黨承諾「不擋」，正是怕海水退了之後，大家發現民進黨根本沒穿褲子。

鄧凱勳說，請民進黨搞清楚，守護台灣利益是立法委員、每個政黨的職責，不是橡皮圖章。協議拿出來，好壞攤在陽光下檢視，絕不能連考卷都還沒發下來，就急著逼人打一百分。

有意爭取國民黨中正、萬華市議員的參選人李孝亮也說，賴政府口口聲聲說，現在是台美關係最有好的時刻，卻要人民用1.25兆的納稅錢，去當軍購冤大頭，而且完全不給出到底要購買哪一些國防武器，只會用川普調高韓國關稅情況要威脅藍白立委要求盡速通過品項不明的軍購預算，卻對已經三讀通過軍人加薪條款，不依法編列預算，這不僅會傷害台灣國防，更會寒了國軍弟兄們的心。

01/25 全台詐欺最新數據

