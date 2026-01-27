　
政治

中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」　林俊憲：已通報管制未來入境

▲▼民進黨立委林俊憲表示，辦公室接獲檢舉，1名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

▲民進黨立委林俊憲表示，辦公室接獲檢舉，1名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林俊憲今（27日）表示，辦公室接獲檢舉，一名中國籍旅客以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」為標題，拍攝影片上傳抖音進行政治挑釁。他以針對此事立即通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

民進黨立委林俊憲今（27日）表示，辦公室今早接獲檢舉，一名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍攝影片上傳抖音，以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」為標題進行政治挑釁。

針對此事，林俊憲指出，已立即通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

林俊憲強調，台灣是一個開放、多元、自由的國家，思想與言論自由受到高度保障。即便有人宣傳共產主義觀點，只要不違法，也在保護範圍內，但自由並不等於可以踐踏國家尊嚴，或從事矮化台灣主權、傷害國格的行為。

林俊憲表示，台灣這幾年能在國際舞台上持續受到關注，正是因為我們對自由與多元價值的堅持。這份堅持讓世界看見台灣如海上的燈塔，即使面對強權打壓，也始終堅定而自信地照亮前路。

林俊憲指出，守住台灣做為一個國家應有的尊嚴與底線，是共同的責任，在這點上絕不會退讓。

 
中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」　林俊憲：已通報管制未來入境

阿里山區黑熊26天9度入侵　加強布署熊鈴、驅猴砲

阿里山區黑熊26天9度入侵　加強布署熊鈴、驅猴砲

林業及自然保育署嘉義分署表示，自115年元旦起至1月26日止，嘉義縣阿里山鄉地區共接獲9起臺灣黑熊入侵工寮或菜園通報，通報地點主要集中於達邦、里佳及樂野地區。分署於接獲通報後，皆第一時間派員前往現場勘查，並提供防熊噴霧、熊鈴、驅猴砲等防熊物資，部分工寮亦加裝高瓦數感應燈，同時請村民落實室內外食源管理，並配合裝設紅外線相機進行監測。

陳亭妃勝出因藍介入？　他揭林俊憲「換妃」手法

陳亭妃勝出因藍介入？　他揭林俊憲「換妃」手法

總預算卡關！林俊憲譏藍白如三無產品　勸離任白委：歸隱田園補修憲法

總預算卡關！林俊憲譏藍白如三無產品　勸離任白委：歸隱田園補修憲法

陳亭妃未簽綠黨團「切割郭信良」3協議　林俊憲：賴清德會叫她簽吧

陳亭妃未簽綠黨團「切割郭信良」3協議　林俊憲：賴清德會叫她簽吧

龔峰祥接掌阿里山　開啟旅遊新篇章

龔峰祥接掌阿里山　開啟旅遊新篇章

