政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德籲藍白關稅協議別變卦　民眾黨：要國會聽話就對了？

▲▼民眾黨立法院黨團召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，總召黃國昌、政策會執行長賴香伶籍立委劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

南韓雖早早談定15%對等關稅，但因國會遲遲未通過美韓貿易協議，美國總統川普27日突宣告，關稅由15％調升為25％。總統賴清德向藍白喊話，希望國會可以支持不要變卦，不然美國很可能將本來的15％關稅提高至25％，甚至更高。對此，民眾黨團說，民進黨政府只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」，實質弱化國會監督審議空間，踐踏台灣主權尊嚴與民主底線。

民眾黨立法院黨團強調，南韓的例子恰恰說明一件事，「民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，反而更要堅守實質審議權」。南韓國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，是對人民負責的具體展現。

反之，民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是「重大成果」，卻不願對台灣人民與國會說清楚，除了要以比日韓更高的投資金額，以5000億美元加大投資美國外，「後面還有甚麼？」是美豬、美牛擴大進口？汽車市場全面開放？或者是智財權保護加嚴？是否會因此犧牲人民的食品安全或導致各種市場的「重分配」？

民眾黨團指出，在種種資訊完全不透明的情況下，立法院根本無從進行實質審議與把關，產業與勞工也無法預作因應，賴清德總統卻在此時引南韓為例對內施壓，要求國會與社會「先接受、再相信」。

民眾黨團提醒，民進黨政府不應忘記，當年在太陽花運動期間，民進黨高舉的正是「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」的旗幟，強調重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督。

民眾黨團批評，如今民進黨不只換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」，此種挾洋以自重的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線。

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

10度封殺國防預算　綠質疑國民黨「進京門票」：下一步擋關稅協議？

10度封殺國防預算　綠質疑國民黨「進京門票」：下一步擋關稅協議？

國民黨與民眾黨於今（27日）程序委員會中，第十度封殺守護台灣自主防衛的關鍵國防特別預算條例。民進黨發言人韓瑩回應，上午媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條件，讓國民黨獲取下週前往北京交流的「進京門票」，沒想到中午藍白隨即以實際行動，再度攔阻防衛預算。這無疑坐實了外界質疑藍白配合中共演出的憂慮，難道在擋完總預算、削弱國防實力後，下一步連關乎經濟命脈的「台美關稅協議」也要一併犧牲？

川普突加南韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上

川普突加南韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上

不挺白4000億國防預算？　他曝藍版額度有落差

不挺白4000億國防預算？　他曝藍版額度有落差

國民黨「助理費除罪化」繼續推　時力批：把助理權益當貪污遮羞布

國民黨「助理費除罪化」繼續推　時力批：把助理權益當貪污遮羞布

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊

民眾黨

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

