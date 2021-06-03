藝文紓困4.0怎麼申請一次看　自然人可獲補助3萬元

▲文化部紓困方案。（圖／行政院提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

文化部3日公布「藝文紓困4.0」補助方案，補助自5月11日起因受疫情影響產生營運困難的個人及事業。曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，於6月4日將補助款3萬元採直接撥款方式入帳，至於藝文事業及未曾獲藝文紓困補助的自然人，也將採「線上申請、簡化程序、先到先審」方式，加快核定撥款速度。

文化部指出，此次紓困4.0，文化部共獲行政院同意編列特別預算45.49億元，辦理藝文紓困補助、紓困貸款利息及補貼、場館租金減免或規費補貼等方案。

「藝文紓困4.0補助」分為對自然人及事業的補助。具我國國籍的自營或無固定雇主的藝文工作者，因受疫情衝擊而導致承攬契約或工作約定受影響，無論有無參加勞保等社會保險，皆可提出申請，補助基準參考勞動部自營作業者方案，每人補助3萬元。申請者若有其他已投入之製作或相關費用，則可以再酌增經費，合計補助以6萬元為上限。

為簡化申請及加快撥款程序，曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，以主動審查方式，扣除經勾稽重複領取其他部會補助，以及已在企業、機關（構）投保或領有公保退休金者等，於6月4日將補助款3萬元採直接撥款方式入帳。至於未曾獲補助或要申請製作費項目者，則另依須知規定進行申請。

事業部分，區分為「各類型藝文事業」、「營業額減少達50%之事業」及「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」三種補助，符合於我國設立登記或立案之法人、非法人團體或負責人具我國國籍之商號（個人工作室），可依受疫情影響情形申請，但三種補助只能擇一申請。

文化部說明，「各類型藝文事業」補助項目包含人員薪資及必要支出費用等，最高上限250萬元。「營業額減少達50%之事業」則以其雇用員工數每位4萬元計算，給予一次性營運補貼。至於「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」，以其雇用員工數每位1萬元計算，給予一次性停業補貼；事業之受雇員工給予一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼1萬元，共4萬元之補貼，由事業一併具領轉發。

文化部指出，原訂申請至6月17日的「營運損失補助專案」，為簡化作業，在6月7日前已完成申請傳送者，將繼續審查，並得在不重複補助項目情況下，申請藝文紓困4.0的三種事業補助之一；尚未完成申請傳送程序者，則請直接改申請藝文紓困4.0補助。

「藝文紓困4.0」補助預計於6月7日公告受理，自然人申請日期至110年7月12日止、事業申請則至8月31日止，申請方式採線上及郵寄兩種方式，文化部表示，為防疫及節省申請與作業時間，建議優先採線上申請方式，文化部也將採先到先審方式，加快各項審查及核定撥款作業。