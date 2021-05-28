嘉義市11紓困方案出爐！5稅費減收　防疫補償1萬5

▲嘉義市推紓困方案。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情的嚴重影響，不僅讓人民健康受到極大威脅，經濟活動也受到極大的衝擊。嘉義市政府積極研議並向中央爭取相關紓困措施，協助產業度過難關。市府盤點目前現有資源，共有十一項措施如下：

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第一、 稅捐緩繳主動減徵：嘉義市政府財政稅務局主動協助在疫情期間受影響之店家，減免包含娛樂稅、房屋稅、牌照稅等，若有繳稅困難者，也可申請延期或分期繳納。

第二、 委外場館關閉期間租金或權利金減免。

第三、 公有零售市場攤位使用費及清潔費減收。

第四、 市有非公用土地租金及使用補償金減收。

第五、 委外營運或標租停車場租金或權利金減收。

以上第二至第五點的租金、使用費、權利金及清潔費等減免、減收或緩繳，將視疫情發展狀況隨時彈性調整，相關細節將由業務單位與廠商協調討論。

第六、 青創貸款利息補貼延長一年，減輕青年朋友創業貸款利息繳納壓力。

第七、 安心即時上工計畫再延長，提供就業機會：市府已完成相關職缺盤點，待計畫核定後即可立即執行。

第八、 充電再出發計畫職訓補助：針對減班休息之勞工補助職訓相關費用，充實自我能力。

第九、 因疫情檢疫及隔離者，每人最高有1萬5000元之防疫補償。

第十、 針對藝文演藝團體，目前文化部提出相關紓困措施，市府將全力配合輔導轄內團體或個人工作室申請。

第十一、 積極爭取中央各項紓困補助：與中央部會密切聯繫，全力爭取中央補助，與市民一起共度難關。

紓困方案將隨時滾動更新，市民朋友可至嘉義市政府首頁「紓困振興專區」https://www.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4365 或「愛嘉義APP」查詢。

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