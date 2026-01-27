　
政治

川普突加南韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上

▲許舒博接受黃暐瀚專訪。（圖／嗆新聞提供）

▲許舒博接受黃暐瀚專訪。（圖／嗆新聞提供）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普今（27日）發文表示，由於南韓國會未能依約完成批准程序，美國將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15％調高至25％。對此，商總理事長許舒博表示，美國藉韓國讓大家引以為戒，因此一昧的不審，產業界會有反彈，擋在外面不論理，美國翻臉，最後產業界反作用力當然回到在野黨身上，選票是立即性的，公司都倒了、工作都喪失了怎麼支持？過去幾%關稅，大家不會怪國民黨，但現在談好15%卻不接受，2026、2028要大選了，真的自認這政策立足點是對的嗎？

許舒博接受節目《嗆新聞》專訪表示，韓國的現象也有可能在台灣發生，如果國會一直針對台美關協議一直不簽訂、不通過的狀態下，也有可能回到原來的狀態，產業界當然希望趕快審、趕快商定，至於如何因應2500億、台積電的問題都可以在國會商議討論，看用什麼方式面對，15%關稅有沒有人反對？不管在野黨或執政黨，連產業界都沒有人反對，那就先談，美國藉由韓國的事件讓大家引以為戒，一昧的不審，對產業界來講會有反彈。

許舒博表示，台積電的2500億，不可能是馬上25000億去投資，加上整個市場的考量也不可能瞬間把40%產能投到美國，台積電在美國的運作模式跟台灣還是有落差，因此這個2500億是什麼時候要實現，台積電自有它的考量，將來是否40%產能投到美國，可能等川普卸任以後都不一定會達到。

產業界對在野黨建議

許舒博認為，國會是論理的地方，很多事情就要拿到國會來論，把它擋在外面不論，最後的反作用力會回到在野黨身上，再有意見到國會平台論理，大家公開的訴諸民意，再來做最後的決策，不能連討論都不討論。

許舒博說，軍購的問題是另外一個層面，跟關稅不一樣，商業界關係到民生，民生議題對產業界衝擊比較大，國防議題則沒有每天面對打仗，可以有其他方式去做處理，但是民生經濟問題沒有其他方式，市場就在美國那裡，說多少就是多少，不滿意不高興就拿出來討論到底傷害國家多大。

許舒博說，台灣國會如果像韓國這樣，沒有在一定時間去完成關稅協議，美國翻臉，最後產業反作用力當然是在在野黨身上，選票是立即性的，公司都倒了、工作都喪失了怎麼支持？過去幾%關稅，大家不會怪國民黨，但現在談好15%卻不接受，最後反作用力是在國民黨，2026、2028要大選了，真的自認為這政策下去立足點是對的嗎？

許舒博直言，目前藍白合狀況事實上對國民黨2028是有利的，現在把一個有利的環境又變成不利的環境，工商界是一個很關鍵的力量，現在希望關稅朝野可以談，政治是個循環，有天在野或執政都會碰到，不管是過去的服貿協議、現在的關稅協議，都要看是對企業家還是所有人民有利。

產業界對對賴政府建議

許舒博說，以前一直講當家不鬧事，主政者最重要，去年跟總統的春酒，自己在台上台下都公開的跟賴清德講身段可不可以放軟一點，所有能促進朝野和諧的關鍵都在賴清德身上，以前蔡英文、陳水扁都曾跟在野黨主席談，現在賴清德身段讓大家看不出有想放低身段，都是鐵板一塊，大罷免也介入下令，現在吵輸了又不願意好好談。

許舒博強調，台灣以民為本，政治人物的出發點還是要以老百姓的利益為最大跟基點，不管朝野怎麼鬥，自己講過一段話，什麼時候會把雨傘拿到頭頂上，而不是永遠在角落，就是可以遮風擋雨的時候，不管執政黨或在野黨都是同樣的道理，人民才會把你們捧起來。

主持人黃暐瀚也整理專訪重點表示，許舒博理事長的結論很簡單，第一，15%關稅沒人反對，立院應該儘速排案審理，該通過就快點通過。

黃暐瀚認為，第二，就算在野黨有「投資5000億美金」的擔憂，也該排案付委實質討論，擋在外面不處理，不應該。

黃暐瀚指出，第三，特別軍購人民比較無感，關稅攸關百工百業，在野黨如果擋，民意會大反撲。

黃暐瀚指出，第四，台積電自願赴美投資是市場需求，所謂40%產量移美也不可能短期內發生，只要台灣仍擁有高端技術，不用擔心台積電變美積電。

黃暐瀚強調，第五，賴總統才是化解朝野對立的鑰匙，身段要放軟，聽各界的意見，包括用電問題，都要尋求大家的共識，不要一意孤行。

01/25 全台詐欺最新數據

川普突加韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上
美國一直很寬容！她曝川普懂運用實力

美國一直很寬容！她曝川普懂運用實力

美國總統川普26日（美東時間）表示，南韓國會遲遲未完成批准程序，即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%。財經網美胡采蘋對此發表看法，表示她並不擔心台灣立法院會卡關，甚至覺得川普關稅給了台灣公平貿易的機會，「用錢買得到平等關稅我覺得再便宜不過」。

川普調高南韓關稅　羅智強：台美協議依法審查、把關台灣利益

川普調高南韓關稅　羅智強：台美協議依法審查、把關台灣利益

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

川普對韓祭25%關稅　藍議員示警台灣恐有2衝擊

川普對韓祭25%關稅　藍議員示警台灣恐有2衝擊

國共智庫交流2月2日北京登場　蕭旭岑領軍、宋濤出席晚宴

國共智庫交流2月2日北京登場　蕭旭岑領軍、宋濤出席晚宴

關稅賴清德許舒博國民黨民眾黨民進黨南韓

