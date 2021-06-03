　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蘇貞昌加碼84項措施出爐　房貸車貸信用卡最長可緩繳6個月

▲▼蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／ETtoday直播）

記者陳家祥／台北報導

由於新冠肺炎疫情持續延燒，行政院3日通過主計總處提報之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」，編列2600億提振國內經濟。根據政院統計，因應疫情發展至今，已推出84項與民眾直接相關的補助措施，涵蓋「展期不罰」、「寬緩及減租」、「緩辦及延期」、「緩繳及減收」等。

行政院綜合業務處於3日的行政院院會中，臨時動議報告「安心防疫便民措施」，說明近期各部會為因應疫情變化所推出的相關便民措施，除降低疫情期間可能造成的群聚風險，並積極協助民眾度過難關、減輕經濟等各方面的壓力。

因應目前疫情發展，各部會除了積極擴增防疫量能、整合防疫物資及資源，並已陸續推出許多防疫期間的便民措施，與國人並肩作戰，共同防疫。經彙整各部會所提安心防疫便民措施，與民眾直接相關者計84項，涵蓋「展期不罰」、「寬緩及減租」、「緩辦及延期」、「緩繳及減收」等。

其中包括換發國民身分證、戶口名簿等戶政業務，除可線上申辦外，如須親辦者可線上預約，也可在第三級疫情警戒解除後再行申辦，逾期不裁罰。

110年5月水費及5、6月電費繳費期限延長，免計遲延繳付費；在台居留效期即將到期的外來人口，自動延長30日效期。原經許可延長離台及停留效期即將到期的外來人口，也已暫緩辦理延期停留事宜，等疫情警戒降至第二級後再行到移民署各服務站補辦。

政府債權的政策性住宅貸款戶如繳款困難，可向銀行申請本息緩繳1年、本金緩繳2年或貸款期限延長為30年。國有非公用不動產租金繳款期限為110年5月底、6月底及7月5日，應繳而尚未繳交的租金，延長繳款期限到7月底，延長期間免計收違約金及遲延利息，受惠人數約8萬9,000人。

暫停或暫緩辦理6月份役男徵兵檢查、後備軍人教育召集訓練及常備兵役軍事訓練。暫停辦理醫院及相關機構評鑑與考評。109年度綜合所得稅及營利事業所得稅報繳期限延至110年6月30日。

因疫情影響向各地方勞工行政主管機關通報減班休息者、各中央目的事業主管機關認定受影響的產業或事業，以及與產業相關的職業工會被保險人，110年4月份至9月份勞工保險保險費、就業保險保險費及勞工退休金，得延後半年繳納，緩繳期間免徵滯納金。

民眾及機構法人透過網路銀行跨行轉帳手續費全部減免，實體ATM轉帳手續費減收2元。受疫情影響還款困難的民眾，包括房貸、車貸、消費性貸款及信用卡款項等，可向銀行申請緩繳或展延3至6個月，期間免收違約金及循環、遲延利息，展延期間個人信用紀錄不受影響

近期政府為防疫所採取的各項管制措施，影響民眾生活層面既深且廣，請國人體諒，上述相關便民措施的目的就是希望能在防疫期間儘量給予民眾彈性及方便，讓國家社會共同努力，齊心合力一起度過難關。

▲▼行政院綜合懶人包。（圖／行政院提供）

▲▼行政院綜合懶人包。（圖／行政院提供）

▲▼行政院綜合懶人包。（圖／行政院提供）

▲▼行政院綜合懶人包。（圖／行政院提供）

ET快訊
直擊京元電快篩變恐怖群聚！7300人「一車車載來」　還比讚合
驚悚影片曝！貨輪撞高雄港　2起重機倒塌貨櫃噴飛
紓困4.0來了　因疫情停業「員工每人補貼4萬元」
台大醫院又有醫護確診！同病房「陪病者多人陽性」
快訊／高雄港起重機倒塌！多個貨櫃噴落　目擊者驚喊：上面有人
台中首例確診死亡！北屯家族78歲爺病逝　一家9口全染疫未見最
快訊／房貸、車貸、信用卡最長可緩繳6個月　蘇貞昌加碼84項措
快訊／衛福部紓困五大對象出爐　育有未滿2歲童補貼1萬
夫妻下班遭麥拉倫撞成焦屍！　女兒到場悲痛哭癱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨團：新北市有困難請提出需求　而非製造民眾更多恐慌

藝文紓困4.0怎麼申請一次看　自然人可獲補助3萬元

缺BNT疫苗原廠授權書？　郭台銘辦公室再發聲！

快訊／國防醫學院研究生確診　密切接觸者篩檢結果出爐

我家在疫情熱區嗎？哪有篩檢站？　「新北災訊E點通」網站一查就知

快訊／蘇貞昌加碼84項措施出爐　房貸車貸信用卡最長可緩繳6個月

快訊／衛福部紓困加發「弱勢補助」　每人可領4500元　

快訊／1萬元孩童家庭防疫補貼　15日起發放免出門上網就能領

快訊／建教合作受衝擊！新北加碼學生紓困獎學金　每人至少領2萬

交通觀光紓困223億一次看！民宿每家5萬、航空薪資補2萬、導遊3萬

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

看到朱學恒送「諷刺花籃」傻眼！　網紅486先生開砲：有必要這樣詛咒？

民進黨團：新北市有困難請提出需求　而非製造民眾更多恐慌

藝文紓困4.0怎麼申請一次看　自然人可獲補助3萬元

缺BNT疫苗原廠授權書？　郭台銘辦公室再發聲！

快訊／國防醫學院研究生確診　密切接觸者篩檢結果出爐

我家在疫情熱區嗎？哪有篩檢站？　「新北災訊E點通」網站一查就知

快訊／蘇貞昌加碼84項措施出爐　房貸車貸信用卡最長可緩繳6個月

快訊／衛福部紓困加發「弱勢補助」　每人可領4500元　

快訊／1萬元孩童家庭防疫補貼　15日起發放免出門上網就能領

快訊／建教合作受衝擊！新北加碼學生紓困獎學金　每人至少領2萬

交通觀光紓困223億一次看！民宿每家5萬、航空薪資補2萬、導遊3萬

確診者搭機飛廈門！工會轟「監管有疏漏」：若機組員染疫應賠償

iPhone 13新色「寶寶藍」、芭比粉太美！傳電池容量將大升級

收容所視訊幫毛孩找家！呆萌橘貓一個眼神　疫情中找到溫暖的家

BMW新一代M2改款內容曝光　480匹後驅手排維持M-Car精神

拓荒者G6將增加球迷入場至1萬人　主帥：能幫助我們逆轉

瞬間4隻撲上來！雲林浪狗群聚咬傷運動翁　防疫所介入誘捕

快訊／基隆男跨護欄跳入田寮河　被救起已無生命跡象

太陽確定保羅將出戰G6　總管：他準備好與湖人對決

藝文紓困4.0「這些人」3萬元直接入帳！申請方法看這裡

「教育、運動8大類紓困」看過來！6張圖秒懂申請資格、如何領取補貼

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

缺BNT原廠授權書？郭台銘將釐清　她爆：衛福部根本沒規定

薪資補貼2萬、急難救助3萬　紓困4.0最快6／4入帳

曾預測6月確診下降　他改口：進入第四波疫情

郭台銘缺BNT原廠授權書？　她轟陳時中刁難：買方只需保證書

快訊／中和印刷廠爆57移工8人確診！全員住工廠2樓宿舍

快訊／蘇貞昌加碼84項措施　房貸車貸信用卡最長緩繳6個月

看完政府防疫民調　媒體人點名：該他上場

快訊／文化大學14人PCR結果出爐！

郭董進口疫苗　教授：關鍵問題難迴避

行政院通過2600億救命錢　紓困4.0最快6／4入帳

快訊／衛福部加發弱勢補助　每人可領4500元

更多熱門

相關新聞

直擊／即時影像今上路！濱江、雙連市場人潮冷清

直擊／即時影像今上路！濱江、雙連市場人潮冷清

由於不少確診者足跡現蹤菜市場，各縣市紛紛祭出「買菜要看身分證尾數」政策，不過，台北市長柯文哲未跟進此作法，2日宣布於濱江市場、虎林市場、南京公寓市場、士林市場、木新市場設置「即時影像監視器」，讓民眾買菜前先上網查看人潮，而他也預告2、3天後所有北市市場都會設置網路監視器。對此，《ETtoday新聞雲》今（3日）直擊濱江市場、雙連市場，帶讀者了解最新情形。

華航諾富特一館將重啟　鄭文燦盼中央嚴格控管

華航諾富特一館將重啟　鄭文燦盼中央嚴格控管

快訊／衛福部加發弱勢補助　每人可領4500元

快訊／衛福部加發弱勢補助　每人可領4500元

台灣取得疫苗困難　他曝：政治介入

台灣取得疫苗困難　他曝：政治介入

京元電7300名員工今日進行快篩　公司發慰問金每人3000元

京元電7300名員工今日進行快篩　公司發慰問金每人3000元

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫懶人包紓困紓困4.0

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

想借紓困10萬投資　女友狂勸！網一面倒讚爆

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

害怕AZ副作用？醫：輝瑞、莫德納更不舒服

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生
德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面