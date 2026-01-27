法國擬禁15歲以下使用社群媒體　國民議會通過法案

圖文／鏡週刊

為避免網路霸凌與青少年心理健康風險，法國國會下議院「國民議會」近日通過一項法案，擬禁止15歲以下青少年使用社群媒體，後續將送交參議院審議。

法案內容指出，將限制15歲以下青少年使用社群媒體及嵌入於其他平台中的社群網路功能。若法案最終通過，未滿15歲的青少年將禁止使用Snapchat、Instagram、TikTok等平台。此外，法國國家媒體監管機構將制定一份被認定「具有危害性」的社群媒體名單，15歲以下青少年將被禁止造訪這些網站；另對於風險較低的平台，則須取得家長明確同意後方可使用。

法國總統馬克宏對此表達支持，形容國民議會的決定是「重要一步」，並呼籲政府加速立法程序，希望能趕在9月新學年開始前上路。他指出，社群媒體是導致部分青少年暴力行為與心理問題的因素之一。

中間派議員米勒（Laure Miller）在議會說明時表示，社群媒體並非無害，這項立法是為社會劃下清楚界線。她指出，孩子閱讀與睡眠時間減少「彼此比較得卻更多，這是一場為自由思想而戰的戰爭。」

澳洲已於去年12月實施全球首例針對16歲以下族群的社群媒體禁令，引發各國關注；英國、丹麥、西班牙與希臘等國，也正在研議相關政策；歐洲議會呼籲歐盟為兒童使用社群媒體設定最低年齡，但是否實施仍交由各會員國自行決定。



