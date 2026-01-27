　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

▲▼2026.01.23立法院大院會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院會。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算、國防軍購特別條例多次卡關，連進入立法院委員會審查都無法，因引起民怨，在野黨日前挑出38項新興計劃預算逕付二讀，但還要經一個月冷凍期，民眾黨團、國民黨團也要分別提出自家版本國防軍購特別條例，今（27日）立法院本會期最後一次程序委員會，在藍白立委人數優勢下，民進黨團提出議程草案未通過，中央政府總預算、國防特別條例第十度卡關，院會具體議程待週五決定，可能創下預算會期未審總預算首例。

今立法院程序委員會中，在場委員18人，贊成者8人、反對者10人，在藍白人數優勢下，民進黨團提出議程草案未通過，中央政府總預算、國防特別條例第十度卡關，後表決通過國民黨團提案，週五具體議程待院會決定。

綠委羅美玲發言時表示，今天是會期最後一個程序委員會，總預算卡關、國防特別條例被擱置，很多新興計畫無法推進、1.25兆特別條例，上周已經召開會議，結果只有寥寥無幾委員出席，不出席會議又罵空白授權、說不知道要買什麼，還說付委就是要付錢，誤導民眾非常可惡。

羅美玲指出，民眾黨昨天記者會笑掉大牙，4千億是國防部公開項目，但有來參加秘密會議就知道不只這些，這1.25兆是台美討論結果，如果不滿意那就付委審查，還自提版本，何時立委有權限列軍購預算？請教在場的劉書彬，昨天記者會看不到任何一個軍事專家，你國防外交委員會出席幾次？你出席機密會議了嗎？何況第一條就抄錯了，抄行政院版本、抄自由時報報導、抄維基百科，抄都抄錯，還說要自提版本。

羅美玲表示，早上看到報載，只要國民黨把軍購條例擋滿十次，就可以出席下周在北京的智庫交流，這是否屬實？藍白兩黨是否今天就會擋好擋滿？等一下就知道，國家安全可以如此交換，非常可恥。

藍委翁曉玲上台發言時，國民黨跟民眾黨立委拿手版陪同，翁表示，建請將議程送交院會處理，本會期最後一次程序委員會開會，遺憾民進黨政府不依法編列預算，讓所有在野黨委員一心一意想趕快審查總預算，因為總預算不完整，卻還要委員審查總預算，合理嗎？我們不要審查有缺陷的總預算，在野黨要求過分嗎？去年卓榮泰玩過同樣的把戲，原住民禁伐補償也不編預算，今年又搞同樣把戲。

翁曉玲表示，法律通過給軍人加薪3萬元，卻怎麼樣都不編預算，賴政府對得起國軍弟兄嗎？一心一意買這麼多武器卻愧對國軍弟兄，政府已經欠薪27天，不要說賴政府已經給軍人加薪1萬5千元，立法院通過的是3萬元，怎麼能做出如此刻薄的事情，且特別條例如此粗糙，就要求立法院通過，我們審得下去？有些新興計畫可能影響民眾福利，國民黨團提出讓新興預算先通過，結果是誰擋？是民進黨，為何不敢通過？

翁曉玲指出，不要說在野黨挑三揀四，執政黨編預算就挑三揀四，國民黨不一樣，考量民生、生育津貼等等，這些攸關民生重大預算編列，趕快通過，民進黨為何要擋？你們不在乎這些民眾嗎？今天擋預算的就是卓榮泰、賴清德還有民進黨這些立委，不要把責任推給在野黨。

01/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

