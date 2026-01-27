林佳龍：資訊爆炸有心人惡意操弄議題　對城市治理帶來新挑戰

▲台灣民主基金會舉辦「在地民主：全球協力，城市創新」國際論壇。（圖／台灣民主基金會提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台灣民主基金會今（27日）舉辦「在地民主：全球協力，城市創新」國際論壇，「AI x Democracy」為主軸，聚焦在地民主發展、國際合作與城市治理創新，邀請中央與地方政府代表及國內外專家共同對話。台灣民主基金會副董事長、外交部長林佳龍提到，科技快速發展帶來的資訊爆炸，加上有心人的惡意操弄，讓許多議題更難形成共識，對城市治理帶來新的挑戰。

台灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜透過預錄影片致詞表示，全球民主治理正面臨前所未有的挑戰。在國際局勢快速變動、治理複雜性日益提高的背景下，如何以創新、合作的方式回應這些挑戰，是我們共同關切的課題。

韓國瑜指出，論壇很榮幸邀請到台灣數位發展部首任部長唐鳳來主持，她為台灣數位治理奠定了重要的制度基礎；也邀請高雄市與台中市的副市長，分享來自城市數位治理第一線的經驗與觀察。透過這樣的對話，希望共同思考城市如何在全球民主治理網絡中扮演更積極的角色，進而提升民主治理的品質。

韓國瑜說，人工智慧已經全面滲透到生活中，並對民主治理帶來巨大的影響。台灣民主基金會今天特別安排了一場極具創意的「學者與AI人機辯論」，期待透過思辯人工智慧對民主治理的利弊，共同探討AI在民主治理中可能帶來的機會、風險與治理責任，進而思考，如何在尊重民主價值與人類尊嚴的前提下，審慎且負責地運用人工智慧，為民主治理開啟更多可能。

台灣民主基金會副董事長、外交部長林佳龍致詞時則說，1996年，台灣首度舉行總統直選，是台灣正式成為民主國家的重要里程碑，今年恰逢30週年。回顧台灣民主發展歷程，會發現台灣民主根基其實源自於「地方自治」，早在1950年，台灣就首度進行縣市長選舉，為民主制度奠下基石。

林佳龍提到，1987年台灣解除戒嚴，民主化進程大步向前；同一年，張忠謀創立台積電，台灣的政治民主化與科技創新，就在同一年、同一塊土地上萌芽茁壯，這也象徵科技發展與城市治理之間，始終存在著深刻而緊密的連動。

林佳龍表示，隨著全球民主挑戰日益加劇，越來越多國際意見領袖期待，透過次國家層級夥伴之間的治理合作，提升社會韌性、鞏固民主。良好的地方治理，關乎人民的日常生活，也攸關國家民主的長遠發展。

林佳龍指出，近年來，隨著地方自治的深化，地方政府已從過去政策的執行者，逐步蛻變為民主治理的創新者，並透過國際網絡分享經驗，「在地創新、全球協力」的潮流正方興未艾。

林佳龍以過去擔任台中市長經驗，說明智慧應用協助解決城市治理難題，但也提醒，科技快速發展帶來的資訊爆炸，加上有心人的惡意操弄，讓許多議題更難形成共識，對城市治理帶來新的挑戰。

林佳龍認為，在邁入AI時代之際，要共同思考，AI帶來的典範轉移，究竟會為城市治理帶來更多創新，還是帶來新的挑戰？也期待藉由與國際夥伴的交流對話，探討城市如何在全球民主治理網絡中扮演更積極的角色，而這正是他所倡議「總合外交」的具體實踐。