大學生也能領取紓困金！最多拿5400元　申請資格看過來

▲大學生也能拿紓困金。（圖／翻攝教育部臉書）



記者許展溢／台北報導

行政院今（3日）院會通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案，其中教育部籌編新台幣278.5億元，包括防治經費10.9億元及紓困經費267.6億元，大專院校部分，大學生若在外租屋，也可申請補助最高1800元，可領3個月，共省下5400元。

教育部紓困4.0特別預算通過278.5億，包含各級學校防疫物資、線上學習資源，以及八大類別紓困預算，教育部將自6月15日起發放「孩童家庭防疫補貼」，補貼對象包括國小以下孩童，以及國高中、五專、身心障礙學生等，每名孩童1萬元。

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在請領方式部分，監護人免提佐證資料，只需準備孩童的健保卡、監護人的金融卡，透過行政院的「孩童家庭防疫補貼網」或是實體ATM，即可請領。

▲教育部特別預算278.5億，包含各級學校防疫物資、線上學習資源，以及八大類別紓困。（圖／記者崔至雲攝）



教育部說明，八大類包括孩童家庭防疫補貼（6月15日開始請領），國小以下孩童、國高中及五專前三年身心障礙學生，補貼每名孩童1萬元，不用佐證資料，可透過專屬網站及ATM快速領取。私立幼兒園（含準公共）、學校廚房及團膳業者食材損失、大專校院受影響學生、社區大學及社大講師、留遊學服務業、運動事業從業人員和補習班、課照中心、運動事業。

其中大專校院受影響學生部分，教育部指出，補助就讀國內大專校院且具學籍之學生，經學校認定並已提供緊急紓困助學金及校外住宿租金紓困補貼予學生者，教育部將補助大專校院助學紓困經費，也就是每月會補助校外住宿租金最低1200元，最高1800元，5至7月連續3個月，只要有受到影響的學生都能提出申請。