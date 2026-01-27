吳奕萱拚新北議員初選　吳思瑤幕僚「師兄團」跨縣市合體陪掃街

▲吳奕萱掃街。（圖／吳奕萱辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨持續備戰2026地方選戰，議員之爭也格外激烈，預計3月就要進行黨內初選民調，新北包含新莊、土樹三鶯最有機會進行初選，新人吳奕萱也要投入新莊區市議員選戰，她出身綠委吳思瑤幕僚，今（27日）也邀集同樣在吳思瑤辦公室擔任過幕僚的台北市議員陳賢蔚、台中市議員黃守達、桃園市議員許家睿，桃園市楊梅區議員參選人項柏翰等人陪同掃街拜票，跨縣市合體力挺。

民進黨六都（直轄市）議員黨內初選期程為2月4日至2月10日領表登記，2月13日前協調截止；3月2日至4月10日進行各區黨內初選民調，4月15日公告提名名單。

吳思瑤有多名幕僚投入議員選戰，吳奕萱表示，吳思瑤團隊成員多經歷中央與地方政策攻防、跨區服務與協調磨合，被視為政壇中實務取向、即戰力強的幕僚世代代表。自己投入政治工作已滿十年，從幕僚角色一路累積經驗，深知基層服務與政策落實的細節。此次獲得多位師兄跨縣市力挺，是對「幕僚世代、專業上陣」最大的肯定。

陳賢蔚表示，吳思瑤擔任民進黨立法院黨團幹事長期間，吳奕萱擔任國會辦公室主任，不論是在議題攻防或地方組織經營上都非常用心，是站在關鍵位置、承擔重責的核心幕僚。項柏翰則表示，過去與吳奕萱一同在國會體系中打拚，在思瑤委員的帶領下，學到紮實的政治實務與價值判斷。他呼籲新莊鄉親，給願意投入、準備好承擔責任的年輕世代一個機會，讓新的選項帶來新的前進方向。

黃守達則指出，吳奕萱雖然年輕，但政治歷練完整，累積十年實務經驗，對公共政策與服務流程都相當熟稔，「絕對會是服務新莊市民的最佳選擇。」許家睿也強調，在國會期間與吳奕萱共同推動多項教育、文化政策，吳奕萱已有實績，對問政與選民服務並非從零開始，而是能快速上手、直接回應地方需求。新莊＋1、民主＋1，讓準備好的幕僚世代正式走進議會，為新莊打拚。