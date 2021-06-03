　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／衛福部紓困加發「弱勢補助」　每人可領4500元　

▲▼衛福部紓困方案。（圖／行政院提供）

▲衛福部紓困方案。（圖／行政院提供，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院4日拍板通過紓困4.0方案，加快對弱勢民眾、因停業影響之事業紓困補貼。衛福部陸續加發弱勢民眾生活補助、擴大急難紓困、未滿2歲孩童家庭防疫補貼、照顧服務單位紓困、住宿式機構及社福事業單位紓困五大措施。

針對弱勢民眾生活補助，衛福部會主動發給經濟弱勢兒少、老人、身障民眾3個月（5月至7月每月1,500元）生活補助計4,500元，預計近90萬名民眾受惠。民眾免申請，補助款採一次性發給，經直轄市、縣(市)政府檢核符合資格者，由本部於6月4日匯款至民眾帳戶。

擴大急難紓困部分，針對受疫情影響工作收入之民眾，其未加入軍、公、教、勞、農保且未領有其他政府機關紓困補貼，而家戶月平均收入未逾每人每月最低生活費2倍者，給予1萬元至3萬元補助，預計47.5萬人受益。

去年已申請之民眾皆免再申請，由政府主動查調資格。如109年已獲補助之民眾，本次仍符合資格者，按109年核給金額，將於6月4日由本部主動發給；如109年已申請未獲補助者，本部將重新查調審核；本年度新申請者，可於6月7日起採線上申請或郵寄方式，提出申請。

未滿2歲孩童家庭防疫補貼，只要在第三級疫情警戒期全面解除前出生，並完成出生或初設戶籍登記的孩童皆可領取一次性補貼1萬元預計逾37萬名孩童受惠。5月份已領有育兒津貼或托育補助之孩童，由政府於6月15日直接撥入申領帳戶；其他未領有育兒津貼或托育補助者，自6月15日起，家長或監護人可憑兒童健保卡號至網路登入匯款帳號供政府撥款，或至ATM領取現金；無法透過網路登錄或ATM領取的家長，待疫情趨緩後，以臨櫃方式領取。

照顧服務單位紓困補貼，因應長照及身障日間照顧、家庭托顧、托嬰中心等照顧單位配合陸續停業，衛福部將按下列計算方式，提供110年5月至7月一次性補貼：

(1)服務收入減少達50%者，按僱用員工數每人4萬元計算，給予營運補貼。

(2)經中央政府命令停業者且其給付薪資未達基本工資，按僱用員工數每人1萬元計算，給予單位停業補貼；另為保障員工薪資，除給予每名員工薪資補貼3萬元外，另外由就業安定基金加發每名員工1萬元生活補貼，合計給予員工4萬元，由事業單位一併具領轉發。

(3)對於居家保母、家庭托顧員，經中央政府命令停業或服務收入減少達50%者，提供每人3萬元補貼。

住宿式機構及社福事業單位紓困採申請方式；住宿式機構，因書面通知停業，而業務中斷致生損失，且自109年1月15日起，連續3個月平均收入較108年指定日期區間減少達15% ，將提供基本人事費、維持費​，信用擔保、週轉金及員工薪資貸款利息補貼​；社福事業單位​，自109年1月15日起，任連續3個月平均收入較108年指定日期區間減少達15% ，將提供加班費、維持費​，信用擔保、週轉金及員工薪資貸款利息補貼​。

▲▼衛福部紓困方案。（圖／行政院提供）

▲▼衛福部紓困方案。（圖／行政院提供）

▲▼衛福部紓困方案。（圖／行政院提供）

▲▼衛福部紓困方案。（圖／行政院提供）

ET快訊
直擊京元電快篩變恐怖群聚！7300人「一車車載來」　還比讚合
驚悚影片曝！貨輪撞高雄港　2起重機倒塌貨櫃噴飛
紓困4.0來了　因疫情停業「員工每人補貼4萬元」
台大醫院又有醫護確診！同病房「陪病者多人陽性」
快訊／高雄港起重機倒塌！多個貨櫃噴落　目擊者驚喊：上面有人
台中首例確診死亡！北屯家族78歲爺病逝　一家9口全染疫未見最
快訊／房貸、車貸、信用卡最長可緩繳6個月　蘇貞昌加碼84項措
快訊／衛福部紓困五大對象出爐　育有未滿2歲童補貼1萬
夫妻下班遭麥拉倫撞成焦屍！　女兒到場悲痛哭癱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨團：新北市有困難請提出需求　而非製造民眾更多恐慌

藝文紓困4.0怎麼申請一次看　自然人可獲補助3萬元

缺BNT疫苗原廠授權書？　郭台銘辦公室再發聲！

快訊／國防醫學院研究生確診　密切接觸者篩檢結果出爐

我家在疫情熱區嗎？哪有篩檢站？　「新北災訊E點通」網站一查就知

快訊／蘇貞昌加碼84項措施出爐　房貸車貸信用卡最長可緩繳6個月

快訊／衛福部紓困加發「弱勢補助」　每人可領4500元　

快訊／1萬元孩童家庭防疫補貼　15日起發放免出門上網就能領

快訊／建教合作受衝擊！新北加碼學生紓困獎學金　每人至少領2萬

交通觀光紓困223億一次看！民宿每家5萬、航空薪資補2萬、導遊3萬

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

看到朱學恒送「諷刺花籃」傻眼！　網紅486先生開砲：有必要這樣詛咒？

民進黨團：新北市有困難請提出需求　而非製造民眾更多恐慌

藝文紓困4.0怎麼申請一次看　自然人可獲補助3萬元

缺BNT疫苗原廠授權書？　郭台銘辦公室再發聲！

快訊／國防醫學院研究生確診　密切接觸者篩檢結果出爐

我家在疫情熱區嗎？哪有篩檢站？　「新北災訊E點通」網站一查就知

快訊／蘇貞昌加碼84項措施出爐　房貸車貸信用卡最長可緩繳6個月

快訊／衛福部紓困加發「弱勢補助」　每人可領4500元　

快訊／1萬元孩童家庭防疫補貼　15日起發放免出門上網就能領

快訊／建教合作受衝擊！新北加碼學生紓困獎學金　每人至少領2萬

交通觀光紓困223億一次看！民宿每家5萬、航空薪資補2萬、導遊3萬

大里獨居女死亡多日才被發現！鄰居怕有病毒...初步查無確診

潘若迪快嘴1秒唱9字...孟慶而不斷升key　他爆青筋暈眩

身價10億豪門尪「跟進郭台銘買疫苗」？　殷琦高EQ回應了！

確診者搭機飛廈門！工會轟「監管有疏漏」：若機組員染疫應賠償

iPhone 13新色「寶寶藍」、芭比粉太美！傳電池容量將大升級

收容所視訊幫毛孩找家！呆萌橘貓一個眼神　疫情中找到溫暖的家

BMW新一代M2改款內容曝光　480匹後驅手排維持M-Car精神

拓荒者G6將增加球迷入場至1萬人　主帥：能幫助我們逆轉

瞬間4隻撲上來！雲林浪狗群聚咬傷運動翁　防疫所介入誘捕

快訊／基隆男跨護欄跳入田寮河　被救起已無生命跡象

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

缺BNT原廠授權書？郭台銘將釐清　她爆：衛福部根本沒規定

薪資補貼2萬、急難救助3萬　紓困4.0最快6／4入帳

曾預測6月確診下降　他改口：進入第四波疫情

郭台銘缺BNT原廠授權書？　她轟陳時中刁難：買方只需保證書

快訊／中和印刷廠爆57移工8人確診！全員住工廠2樓宿舍

快訊／蘇貞昌加碼84項措施　房貸車貸信用卡最長緩繳6個月

看完政府防疫民調　媒體人點名：該他上場

快訊／文化大學14人PCR結果出爐！

郭董進口疫苗　教授：關鍵問題難迴避

行政院通過2600億救命錢　紓困4.0最快6／4入帳

快訊／衛福部加發弱勢補助　每人可領4500元

更多熱門

相關新聞

快訊／蘇貞昌加碼84項措施　房貸車貸信用卡最長緩繳6個月

快訊／蘇貞昌加碼84項措施　房貸車貸信用卡最長緩繳6個月

由於新冠肺炎疫情持續延燒，行政院3日通過主計總處提報之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」，編列2600億提振國內經濟。根據政院統計，因應疫情發展至今，已推出84項與民眾直接相關的補助措施，涵蓋「展期不罰」、「寬緩及減租」、「緩辦及延期」、「緩繳及減收」等。

快訊／1萬元孩童家庭防疫補貼　15日起發放

快訊／1萬元孩童家庭防疫補貼　15日起發放

交通觀光紓困223億一次看！民宿每家5萬、航空薪資補2萬、導遊3萬

交通觀光紓困223億一次看！民宿每家5萬、航空薪資補2萬、導遊3萬

紓困預算通過！政院編267億買疫苗　698億補貼勞工、學生

紓困預算通過！政院編267億買疫苗　698億補貼勞工、學生

藝文紓困4.0來了！文化部直播說明

藝文紓困4.0來了！文化部直播說明

關鍵字：

衛福部弱勢補助紓困4.0

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

想借紓困10萬投資　女友狂勸！網一面倒讚爆

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

害怕AZ副作用？醫：輝瑞、莫德納更不舒服

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生
德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面