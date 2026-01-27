　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘉義亞創中心展現無人機成果　 蕭美琴：逐步實現全面在台生產

▲▼ 副總統蕭美琴再度訪視亞創中心無人機國家隊 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 副總統蕭美琴再度訪視亞創中心無人機國家隊 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

副總統蕭美琴昨26日前往嘉義縣「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」（亞創中心）進行參訪。活動由嘉義縣長翁章梁主持、立法委員蔡易餘及陳冠廷陪同出席。蕭副總統除深入了解無人機產業最新發展現況及研發成果外，更與產業界深入座談，並表示當前政府的無人機採購，無論軍方或公部門，都需達百分之百非紅供應鏈，也盼逐步實現落地全面在台生產的目標，在政府全力協助下落實國產化並進軍全球市場。

活動中展出近年在機體、系統整合、關鍵零組件及各項應用解決方案的研發成果。蕭副總統表示，兩年前她曾以副總統當選人身分訪視，如今產業已有顯著成長。她強調，政府持續透過行政院統籌，結合經濟部、國科會等跨部會資源推動整合型計畫，協助補足技術缺口，促進產業聚落成形並開拓市場。

針對無人機產業未來發展，蕭副總統表示，鑑於國際地緣政治與資安需求，都必須達成「100% 非紅供應鏈」，並逐步實現全面在台生產目標，以利台灣無人機取得國際信賴。

▲▼ 副總統蕭美琴再度訪視亞創中心無人機國家隊 。（圖／嘉義縣政府提供）

在預算方面。蕭副總統指出，僅憑內需難以支撐產業長期發展，進軍全球勢在必行，但產業仍須以國內市場為起點。她呼籲各界支持年度總預算及國防特別預算，為產業規模化與國際化奠定基礎。

而強化國人對本土產業及人才培育也是相當重要的關鍵。副總統表示，期盼能提升社會大眾對無人載具在農業、防災、工業、物流等多元領域應用價值的了解；而政府正規劃舉辦相關活動，藉此強化國人對本土產業及人才培育的認同。

此外，蕭副總統也提醒，無人機屬高度競爭的新興產業，技術發展極快。在政府協助解決法規調適與測試場域等制度性問題的同時，業者仍須持續精進研發能量，確保技術與國際接軌。

嘉義縣政府表示，將持續配合中央政策，推動無人機市場擴展。活動尾聲，全體貴賓於亞創中心門口合影，蕭副總統也特別準備印有「乖乖」字樣的總統府紀念版綠色乖乖，象徵「Made in Taiwan」的穩定品質與決心。她重申，無論面對美國或其他重視非紅供應鏈的國家，政府都將作為產業最堅實的後盾，協助台灣無人機產業站上國際舞台。

▲▼ 副總統蕭美琴再度訪視亞創中心無人機國家隊 。（圖／嘉義縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」
快訊／北韓朝日本海發射疑似彈道飛彈
尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層　公司秒改制度
水戰船故障！2國小童機警比劃「540」求救
年銷上億份！好市多烤雞「大翻車」　1原因在美挨告了
何健麒前女友爆「警方已證實他吸毒」！　怒：替被他傷過的女生討

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德籲藍白關稅協議別變卦　民眾黨：要國會聽話就對了？

10度封殺國防預算　綠質疑國民黨「進京門票」：下一步擋關稅協議？

嘉義亞創中心展現無人機成果　 蕭美琴：逐步實現全面在台生產

擋軍購有功換北京同意「智庫交流」？　國民黨嗆告《自由時報》

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」　林俊憲：已通報管制未來入境

為就業保險點亮光明燈！　范雲偕勞陣提6大改革主張

軍購「舊的採購沒來、新的台幣又去」　民眾黨：盼藉制度保障國安

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

美退WHO批「假裝台灣不存在」　外交部：世衛應明白不該遺漏任何國家

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

賴清德籲藍白關稅協議別變卦　民眾黨：要國會聽話就對了？

10度封殺國防預算　綠質疑國民黨「進京門票」：下一步擋關稅協議？

嘉義亞創中心展現無人機成果　 蕭美琴：逐步實現全面在台生產

擋軍購有功換北京同意「智庫交流」？　國民黨嗆告《自由時報》

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」　林俊憲：已通報管制未來入境

為就業保險點亮光明燈！　范雲偕勞陣提6大改革主張

軍購「舊的採購沒來、新的台幣又去」　民眾黨：盼藉制度保障國安

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

美退WHO批「假裝台灣不存在」　外交部：世衛應明白不該遺漏任何國家

法國HLF全球創新論壇2月登場　ITIC余宛如受邀分享台灣深科技、AI經驗

日月潭溫泉旅宿「過年房價破3萬元」照樣滿　業者：住房率破8成

老虎進村叼走愛犬　飼主追蹤腳印「被吃到剩骨骸」

家長帶孩看IMAX電影吵整場！　美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

桃警銀樓防搶演練結合地方宗教　開璋聖王殿前馬仁將軍震懾劫匪

賴清德籲藍白關稅協議別變卦　民眾黨：要國會聽話就對了？

近藤健介直言「恐怖」　盼親身感受美國王牌史金斯火球

《冠軍之路》票房躍台灣紀錄片第二　立委包場邀中興青少棒隊觀影

雲林父子檔製造販售假農藥！已有4噸流出市面　嚴重危害生態

PUMA變中國品牌！　安踏砸563億收購近3成股權　成最大股東

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

政治熱門新聞

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

卓揆稱台灣101　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長？

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

前台北副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德攀登：不會每次都這麼好運

卓揆台灣101惹議！王世堅：很少人說法國凱旋門

川普突加南韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

蔣萬安將遇最強對手？高嘉瑜點名2人

點4事讓賴清德心情不好！　李艷秋：蔡英文不信賴、老柯恐讓彈劾通過

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

嗆卓榮泰稱「台灣101」吃飽太閒　羅智強：陳致中要不要改名陳致台

更多熱門

相關新聞

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

行政院提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，8年共編列1.25兆來建構防衛體系、打造「台灣之盾」，其中包括採購逾20萬架各類型無人機，然相關條例目前尚未能在立法院交付外交國防委員會審查。陸軍今（27日）向媒體展示「攻擊型無人機」效能，在操演期間以高速精準衝撞假想敵。

老司機少一處逍遙地　新北人2.8億買嘉義老牌MOTEL

老司機少一處逍遙地　新北人2.8億買嘉義老牌MOTEL

2026台灣燈會打造乾淨安全賞燈環境

2026台灣燈會打造乾淨安全賞燈環境

嘉義紅牌重機過彎自摔！噴撞路邊2紅牌「20歲騎士送醫」

嘉義紅牌重機過彎自摔！噴撞路邊2紅牌「20歲騎士送醫」

通緝犯拒檢衝撞　嘉市警破窗逮人

通緝犯拒檢衝撞　嘉市警破窗逮人

關鍵字：

無人機國產化蕭美琴亞創中心嘉義

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

王子神隱3個月「終於露面了」！

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面