社會 社會焦點 保障人權

高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍　最重開罰500萬

▲▼高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍　最重將罰500萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

高雄市環保局透過AI雲端智慧監測系統，於今（27）日14時許發現大寮區內坑路方向出現黑煙，立即派員前往稽查。經查，行為人陳姓男子從事廢輪胎及鐵管回收拆解作業，於切割過程中不慎引燃廢輪胎引發火警，火勢進一步波及鄰近資源回收場。

環保局今下午獲報火警，監測發現燃燒過程產生明顯粒狀物，已違反《空氣污染防制法》第32條規定，環保局將依法裁處行為人陳姓男子10萬元至500萬元罰鍰。稽查人員於事故點旁即時監測結果，相關監測數據已完成蒐證，作為後續裁處與環境管理依據。

事故當時風向為偏西北風，污染物往東南方向傳遞，影響範圍為火點下風處5公里內之大寮區。目前火警系統顯示火勢已控制，周邊居民如仍感異味，請提高警覺並適時關閉門窗。

▲▼高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍　最重將罰500萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲切割作業釀回收廠大火，最重將罰500萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局也預估空氣品質可能受影響區域為高雄市大寮區，以及屏東縣萬丹鄉。提醒市民朋友儘量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出，請配戴口罩。環保局將持續追蹤監控空氣品質變化。

環保局強調，廢輪胎及廢塑膠皆屬高風險可燃物，從事切割、拆解等高溫作業時，務必落實防火及安全管理措施，避免因操作不慎引發火警與污染事件；對於造成空氣污染之行為，環保局將依法裁處、嚴格把關，守護市民健康與空氣品質。

高雄火警廢輪胎火災環保局罰款空氣污染資源回收

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

