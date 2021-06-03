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9500人明天可領到3萬！藝文紓困4.0上路　沒收到簡訊通知看這裡

▲▼文化部長李永得說明「藝文紓困4.0」補助措施。（圖／翻攝自文化部臉奢）

▲文化部長李永得說明「藝文紓困4.0」補助措施。（圖／翻攝自文化部臉書）

記者林育綾／台北報導

文化部今（3）日公布「藝文紓困4.0」補助方案，其中曾經申請過藝文紓困1.0及2.0的自然人，將在明（4）領到3萬元補助，第一波撥款預計9500多人受惠，文化部將直接匯入申請者當時提供之銀行帳戶，並發送簡訊通知；而自認應該獲得補助，卻未收到簡訊和匯款補助的自然人，可在6/7起依照今年的狀況線上申請。

文化部在此次「藝文紓困4.0」為了簡化申請及加快撥款程序，只要曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，文化部將以主動審查方式，在6月4日將補助款3萬元「直接撥款入帳」；而未曾獲補助或要申請製作費項目者，則另依規定申請。

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▲▼文化部綜規司長林宏義說明「藝文紓困4.0」補助措施。（圖／翻攝自文化部臉奢）

▲文化部綜規司長林宏義說明，第一波領3萬元的資格。（圖／翻攝自文化部臉書）

至於如何排除已經轉行、離開藝文工作的人？文化部綜規司長林宏義說明，去年藝文紓困1.0、2.0不重複申請的自然人約1萬3千多位，而今年在編預算時也是以此為基準，但在審核時，將扣除勾稽重複領取其他部會補助的個案；另外像有些藝文工作者轉行，目前已在企業、機關（構）投保或領有公保退休金者等，這部分也會扣除，因此第一波受惠3萬元補助者，大約有9500多人。

文化部撥款後也會發送簡訊通知，將3萬元直接匯入符合資格者在去年留的銀行帳戶。若有藝文工作自然人認為自己符合資格，卻沒收到簡訊及匯款，文化部長李永得建議，如果6月4日後等了一週都沒等到，可以再依照規定線上提出申請。

李永得也說，此次藝文產業受到疫情衝擊影響，粗估有80億到100億損失；而「藝文紓困4.0」總預算規模約45億，除了幫助自然人，用於較多是在「藝文事業」的部分，目前自然人加上藝文事業，預計共有7萬多名藝文工作者可受到幫助。

「藝文紓困4.0」線上申請專區：https://grants.moc.gov.tw/online

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