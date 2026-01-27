學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

台64線快速道路25日凌晨發生一起死亡車禍！25歲溫姓男子酒後搭乘多元計程車返家，途中疑似踢踹林姓司機的椅背雙方爆發爭執，溫男遭丟包在快速道路上，隨後遭4車輾過，死狀相當悽慘。檢警27日上午針對溫男遺體進行相驗，溫母悲痛現身殯儀館，只見她不斷啜泣，現場氣氛令人鼻酸。

▲學霸男遭丟包台64上，遭4車輾過慘死，遺體27日上午相驗。（圖／記者陳以昇攝）

北市文山搭到板橋 踢踹椅背遭丟包台64線

回顧整起事發經過，溫男25日凌晨酒後叫來多元計程車，要從台北市文山區搭往新北市板橋區，上車後他疑似頻繁踢踹椅背，引起46歲林姓司機不滿，雙方隨即在車類爆發激烈口角，林姓司機一怒之下將人丟包在台64快速道路上，而溫男則因酒醉倒臥內側車道，隨後遭4輛來車接續輾過。

▲台64線現場畫面。（圖／記者陸運陞翻攝）

司機擔心出事報警 溫男已遭輾斃

林姓司機離開現場後不久，因愧疚、擔心發生意外報警，並請警方前往台64線快速道路上查看，但憾事已經發生，溫男頭顱破裂、腦漿四溢、肢體扭曲，已倒臥車道上明顯死亡。警方事後將涉嫌丟包的林姓司機以及輾過溫男的4車駕駛（陳、邱、簡、魏）共5人依照過失致死罪送辦。

據了解，溫男畢業於知名頂大，擁有雙學士學位，在校表現優異，畢業後於鐵路警察局服替代役，下個月即將退伍。檢警27日上午針對溫男遺體進行相驗，溫男祖父母、父母、弟弟、男友均到場，溫母的啜泣聲不斷傳出，現場氣氛一片哀戚。