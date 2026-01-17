　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

▲▼江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

▲江啟臣、楊瓊瓔爭取國民黨台中市長選舉提名。（合成圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨中央昨（16日）針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但歷經近2小時協商後，雙方仍未達成共識，最終破局收場。據悉，協商過程中，楊瓊瓔對於黨中央提出的多項協調機制均表達反對，並以近期立法院會議繁忙為由，建議第二次協商延至2月以後再談；由於討論始終未能聚焦，江啟臣則在會中直言，基層對國民黨遲遲未能確定台中市長人選，已感到相當焦慮，台中市長盧秀燕日前也表示，盼能在1月底前底定人選，不希望一拖再拖，至於採取何種方式，他都予以尊重，但必須盡快拍板。

會後，江啟臣受訪時表示，地方以及基層對目前國民黨在台中人選沒有確定，感到非常焦慮不安，期待黨中央能夠趕快確定人選；至於什麼樣的公平、公正的方式來決定人選，他充分尊重黨中央的處理跟安排。

楊瓊瓔則提到，她始終堅持公平、公開、透明，這是對市民跟黨員的一個基本尊重，為了避免影響黨的團結，她願意再進一步的溝通，尋求最大的共識，也希望黨中央能夠協助。

地方人士分析，多份內部與地方民調均顯示，江啟臣支持度明顯領先，但楊瓊瓔卻面臨「非選不可」的現實壓力。據了解，一名長期支持楊瓊瓔的重要地方樁腳，近年有意布局自家人馬參選立委，因此力促楊轉戰市長選舉，以空出立委席次；對楊而言，若未順勢調整選舉布局，未來恐面臨樁腳支持轉移，進而影響自身立委連任基礎，使其在此次提名角力中進退維谷。

地方人士也透露，為求台中市長人選能夠盡快底定，地方人士也曾討論過多項替代方案，包括支持楊瓊瓔爭取立法院副院長，或安排列入下一屆國民黨不分區立委安全名單，但相關方案都需要黨中央再更深的著力，才有可能達成。地方評估，在選項有限的情況下，江、楊兩人恐怕難免正面交鋒，關鍵在於協調機制是否真正公正，並避免任何外部因素干擾，例如民調方式與時程，均須具備高度公信力。

另也有地方人士指出，江啟臣、楊瓊瓔，以及民進黨推出的何欣純，三人皆出身縣區，但選戰勝負關鍵仍在都會區選民動向，甚至有台中地方派系要角直言，「台中都會區，並沒有楊瓊瓔這個選項」，顯見某些派系意向已經很清楚。

相關人士不諱言，台中出現的協調僵局，確實還有待化解，但時間也不等人，眼看民進黨早早完成佈局，國民黨卻還困在初選擺不平，據悉，江啟臣也希望採協調方式，避免進入初選傷了黨內和氣，因一旦初選過程處理不當，極可能對大選產生變數。

