政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

法務部調查局調查班第62期結業典禮8日於調查局舉行，總統賴清德、國安會祕書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、調查局長陳白立共同錫，為結業生加油打氣。會後前三名結業生藍于妙、謝孟軒、趙彥翔接受媒體聯訪。

▲總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

台美關稅談判近日取得15％不疊加的成果，優於鄰近的日本、南韓等國家；而南韓方面，因其國會遲遲未通過美韓貿易協議，美國總統川普27日突然宣告，關稅由15％調升為25％。對此，總統賴清德今（27日）接受民視節目訪問時，特別向藍白陣營喊話，希望國會可以支持不要變卦，不然美國很可能將本來的15％關稅提高至25％，甚至更高，「如果把談判成果推翻，經濟衝擊會非常大」。

在台美關稅談判取得重大進展，獲得15％不疊加的成果，明顯優於鄰近的日本、南韓等國家。對此，府院高層近日也啟動新一波的產業溝通之旅，賴清德27日一早就前往台中神岡的伯鑫工具拜訪，並接受民視的政論節目訪問。

在此同時，由於南韓國會遲遲沒有通過美韓貿易協議，川普今天也突然宣告，南韓關稅從本來的15%調升為25％。對此，根據民視初步釋出的訊息，賴清德在訪談中有回應，強調台灣方面「希望不要有變數」，台美談判真的花了很大功夫，做了很多的準備，也跟產業界共同提出方案，最終取得15％不疊加。

賴清德說，如此好的成果，希望國會可以支持不要變卦，不然美國很可能將本來的15％關稅提高至25％，甚至更高。他表示，這次台美關稅談判完成後，台股馬上突破3萬2000點，股市反應是正面的，企業也是正面的，而國際上南韓也十分焦急。

賴清德特別向藍白陣營喊話，希望在野黨可以給予支持，不要焦土政策，人民跟產業才是最重要的，如果讓政黨利益超過國家利益，把談判成果給推翻，對經濟的衝擊會非常大。

01/25 全台詐欺最新數據

