快訊／京元電擴大快篩！竹科、銅鑼廠3天內完成　竹南廠7300人ing

▲京元電宣布，竹南、竹科、銅鑼廠全體員工，從4日19:20起開始停工2日。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／綜合報導

京元電子竹南廠爆發群聚感染，4日下午3時許，京元電於《公開資訊觀測站》網站宣布，產線自今日19:20開始，停工48小時，隨後京元電也說明，基於保護同仁、家屬、客戶、供應商及周遭鄰里，決議除了於三日內完成全體員工快篩外，也為保證環境之潔淨，預計自今日晚班起(19:20)全公司(含竹南廠、新竹廠及銅鑼廠)停工四十八小時，進行全面清潔消毒。

京元電表示，針對本公司竹南廠外籍移工群聚感染新冠病毒一案，由於公司同仁對於生活中病毒的傳播狀況，普遍存有不安的感覺。基於保護同仁、家屬、客戶、供應商及周遭鄰里，本公司於今日高階主管會議決議：除了於三日內完成全體員工快篩外，也為保證環境之潔淨，預計自今日晚班起(19:20)全公司(含竹南廠、新竹廠及銅鑼廠)停工四十八小時，進行全面清潔消毒。

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此外，預期對於六月營收將有兩天的影響，初估大約在4%~6%左右，對於全年業務財務並無重大影響。



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