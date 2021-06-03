13圖看懂「交通旅遊業補助」怎麼發！逾8萬人明早就能領3萬紓困金

▲交通部長王國材說明紓困4.0計畫。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃下半年紓困4.0計畫，總經費為223.97億元，包括旅遊業員工每人4萬、民宿每家5萬，還有導遊、領隊、計程車或租賃車等駕駛人一次補3萬，若過去曾領取過紓困金者，交通部將直接匯入補助，預計3128名導遊及領隊、7.9萬名駕駛人明早就可收到補助款。

交通部長王國材表示，行政院紓困4.0計畫中不含客運產業，這將由公路總局公運計畫的經費支應。公總局長許鉦漳指出，客運業補貼時間為5到7月，總經費4.29億元，以5月運量與1到4月平均運量比較，若運量減少5成以上，每月每車補3萬、減少3到5成，每月每車2萬、減少2到3成，每月每車1萬。

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▲▼交通部今日召開記者會說明紓困4.0計畫。（圖／交通部）

許鉦漳表示，薪資補貼部分包括遊覽車、租賃車、計程車，目前經審核已有8.8萬人符合資格，共有7.9萬人已留有帳戶資料，預計受補助人明早就會收到款項，至於今年約新增3000餘名駕駛人，可於下周開始線上申請。

另外交通部表示，若有員工留職停薪，則不適用薪資補貼，且補助期間也不得有裁員情形，否則將追回補助款項。而台鐵、高鐵則不在此波補助計畫內。

觀光局長張錫聰表示，針對導遊、領隊的薪資補貼，也將於明日起發放，目前已確認3128人符合資格，這些人最快明早就可收到補助款，其餘人數則還在確認中，觀光局官網也有提供線上申請。他指出，不只旅行業已無業務，連觀光旅館的入住率也從45.62％降低為10％以下。

▲交通部紓困4.0計畫。（圖／交通部）