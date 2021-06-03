　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

懶人包／一點都不難！紓困QA看過來　何時請領、哪些補貼一次看

▲▼行政院記者會,蘇貞昌,羅秉成,陳時中,龔明鑫,王國財,潘文忠,陳吉仲,許銘春。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，全國在三級警戒下，經濟、產業受到嚴重衝擊。行政院3日通過紓困4.0預算，因補助範圍擴大，預算也增編到2600億規模，從個人、事業體通通納入。

其中，以自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼編列最多，共編列440億元；其次為孩童家庭防疫補貼，共編列258億元；農、漁民生活補貼共編列174億元；關壞弱勢加發生活補助、民眾急難紓困救助共編106億元。

▲▼0603一張表看紓困4.0方案。（圖／記者曾筠淇製）

紓困補貼分3波發放

個人現金紓困部分，包括新增的330萬人次，現金紓困估計有730萬人次可以領取。紓困將分3波進行。

第一波：6月4日起，現有個人紓困者，去年申請通過、有留存摺資料者，將直接匯入戶頭。

第二波：6月7日起，新增個人紓困者，開放線上申請，政府也會郵寄申請書；去年申請通過但沒有存摺資料者，政府將寄發通知單。

第三波：6月15日起，孩童家庭防疫補貼與勞工紓困貸款，開始受理申請。

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲行政院記者會召開紓困4.0記者會。（圖／行政院提供）

個人現金紓困：

1.去年無雇主的自營業者，勞保額度2萬4千以下領3萬元；勞保超過2萬4千以上，可領1萬元。

2.農漁民排富後（農業以外所得未達50萬元），可領1萬元。加入勞保的漁民（甲類漁民），投保額度2萬4千以下，領3萬元；投保額度超過2萬4，可領1萬元。

3.孩童家庭防疫補貼，國小以下孩童、國高中及五專前3年身心障礙生等，每人可領1萬元。

4.無勞保農漁保的自營業者，如攤商、臨時工、接案工作等，未加入社會保險，未另取其他紓困補助、津貼，家戶平均所得低於每人每月最低生活費，領1到3萬元。

5.計程車、遊覽車、租賃車、導遊領隊、視障按摩師、無一定雇主藝文工作者等，可領一次性薪資補貼3萬元。

6.中低收入戶，符合資格的經濟弱勢、身障、老人以及兒少，以今年5到7月計算，每人每月發放1500元，一次發3個月，共可領4500元。

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

產業紓困：

新一波疫情受損事業

對象：餐飲、零售、批發、倉儲、美容美體等。旅遊業、旅館業、遊樂業。駕訓班。教育事業如：學校廚工、幼兒班、社大與講師、留遊學業、運動事業、補習班、安親班等。藝文業如：出版、書店、展演、廣電影視、流行音樂展演等。長照托幼如：保母、托嬰中心、身障、長照、早療等。

補貼條件：企業不能解散或自行歇業；準行員工離職，但數量依企業規模大小有限制。

補貼內容：

1.有稅籍登記，今年5、6、7月任1個月營收較108年同月，或較今年3至4月平均收入減少達50%者：全國全職員工數ｘ4萬元，發給一次性營運補貼。

2.經中央政府命令停業者且其給付薪資未達基本工資企業，以全職員工數量計算，每人補貼雇主1萬元，發給一次性營運補貼；員工部分，則是發給一次性補貼，3萬元。

持續性補助事業

1.交通業（機場、空廚、地勤、小三通港口、小船）：依員工數，每位給予最高2萬元補貼。

2.客運業（國道客運機場路線、遊覽車客運）：逐車補貼營運費用、防疫物資費用。

3.製造業及技術服務業、會展業、貿易服務業：依員工數，每位給予最高2萬元補貼，另外還有營運補償資金。

4.社福團體（曾受政府委託之社福團體、復康巴士業者）：享有維持費及加班費補助，每月最高補助收入短差的40％，最常3個月。另外，也會補貼短期週轉金，提供員工薪資貸款信用保證。

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

紓困貸款：

1.勞工紓困貸款：每人最高10萬元，首年免繳息。

2.中小企業紓困貸款：信保基金承做額度再增加1200億。

3.公股銀行紓困貸款：自辦規模增加5500億。

4.農業貸款：新增228億。

5.央行中小企業貸款：額度增加至4000億。

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

ET快訊
救命金要來了！　紓困「10機關+20縣市」懶人包一次看
快訊／五堅情有團員「接觸陳零九」　經紀人證實：是黃偉晉
快訊／捷運警察爆確診　緊急匡列50人
快訊／陳零九確診新冠肺炎　女友首發聲
颱風暴風圈蓋南台灣　氣象局曝發「陸上警報」最快時間點
柯文哲曝控制台灣疫情「只剩2方法」！
LIVE／彩雲颱風恐發陸警！　氣象局最新說明
快訊／停課是否再延長？　教育部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣紓困對比美國落差約1萬　會計博士建議應採「廣而公平」原則

日願供台AZ疫苗！　謝長廷曝已在思考冷藏問題：國人健康不能冒險

「台灣正跟輝瑞、莫德納、嬌生談」吳釗燮：不是晶片換疫苗這麼容易

蘇貞昌拍板紓困4.0　柯文哲籲「實事求是」：別想著人情做在自己身上

「全面普篩是不對的」　柯文哲：北市要做的是小區域熱區普篩

美日聲援提供台灣新冠疫苗　民進黨團：任何國家協助都歡迎

懶人包／一點都不難！紓困QA看過來　何時請領、哪些補貼一次看

快訊／幻象2000左主輪爆胎、右主輪癟氣　緊急放棄起飛

快訊／行政院外包人員確診　全院緊急實施清潔消毒作業

清泉崗幻象2000起飛前警告燈亮起　左輪爆胎右輪憋氣

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

美國人「學中文」領悟出精髓！你好N遍、電話掛不斷網友有共鳴

台灣紓困對比美國落差約1萬　會計博士建議應採「廣而公平」原則

日願供台AZ疫苗！　謝長廷曝已在思考冷藏問題：國人健康不能冒險

「台灣正跟輝瑞、莫德納、嬌生談」吳釗燮：不是晶片換疫苗這麼容易

蘇貞昌拍板紓困4.0　柯文哲籲「實事求是」：別想著人情做在自己身上

「全面普篩是不對的」　柯文哲：北市要做的是小區域熱區普篩

美日聲援提供台灣新冠疫苗　民進黨團：任何國家協助都歡迎

懶人包／一點都不難！紓困QA看過來　何時請領、哪些補貼一次看

快訊／幻象2000左主輪爆胎、右主輪癟氣　緊急放棄起飛

快訊／行政院外包人員確診　全院緊急實施清潔消毒作業

清泉崗幻象2000起飛前警告燈亮起　左輪爆胎右輪憋氣

貪玩貓招惹蜜蜂！小手腫成「棒棒糖」敷冰袋　上萬笑爛網：腫麼辦

21歲男欠組頭40萬用命還！3煞押公墓電擊凌虐　回家睡一夜慘死

台灣紓困對比美國落差約1萬　會計博士建議應採「廣而公平」原則

日願供台AZ疫苗！　謝長廷曝已在思考冷藏問題：國人健康不能冒險

前線護士懷孕7月值勤染疫亡　「被確診病人傳染」寶寶也喪命

石虎寶寶宜蘭現蹤？他驚見「超派幼獸」　原來是二級保育動物！

快訊／渣打銀1內勤員工染疫　金融業逾60人染疫

全台首座科學園區篩檢站今啟用　每日篩檢量能80至100件

救命金4日發！紓困4.0「10機關+20縣市」懶人包　所有補助一次看

竹南京元電移工宿舍爆45確診　竹科啟動「擴大篩檢移工」

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

「我家在疫情熱區嗎？」　這網站一查就知

快訊／蘇貞昌加碼84項措施　房貸車貸信用卡最長緩繳6個月

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

新北恐區域封鎖？　侯友宜回應了

缺BNT原廠授權書？郭台銘將釐清　她爆：衛福部根本沒規定

薪資補貼2萬、急難救助3萬　紓困4.0最快6／4入帳

快訊／衛福部加發弱勢補助　每人可領4500元

郭台銘缺BNT原廠授權書？　她轟陳時中刁難：買方只需保證書

曾預測6月確診下降　他改口：進入第四波疫情

快訊／新北確診4217人「板橋紫爆947」　各行政區染疫數曝光

快訊／中和印刷廠爆57移工8人確診！全員住工廠2樓宿舍

更多熱門

相關新聞

防堵疫情破口　清水警大聲公、背LED跑馬燈宣導

防堵疫情破口　清水警大聲公、背LED跑馬燈宣導

全國確診數居高不下，疫情嚴峻，一般傳統市場是民眾採購熱點，屬染疫風險較高族群，台中市政府日前規定市場需落實實聯制與人流管制，清水警分局員警今天上午高舉宣導標語並背著活動led跑馬燈，前往各菜市場及黃昏市場來回穿梭，向民眾及攤販宣導各項防疫政策，齊全的裝備，相當吸睛。

美日聲援提供我疫苗　綠：任何國家都歡迎

美日聲援提供我疫苗　綠：任何國家都歡迎

「全面普篩是不對的」　柯文哲：北市要做的是小區域熱區普篩

「全面普篩是不對的」　柯文哲：北市要做的是小區域熱區普篩

停課是否延長？教育部回應了

停課是否延長？教育部回應了

快訊／行政院外包人員確診　全院緊急實施清潔消毒作業

快訊／行政院外包人員確診　全院緊急實施清潔消毒作業

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫懶人包紓困紓困4.0

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳零九確診新冠肺炎！　

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／今增585！364本土、219校正回歸

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

自營作業者最高補貼3萬！申請條件出爐　預估185萬勞工受惠

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面