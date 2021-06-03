懶人包／一點都不難！紓困QA看過來　何時請領、哪些補貼一次看

記者陳家祥／台北報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，全國在三級警戒下，經濟、產業受到嚴重衝擊。行政院3日通過紓困4.0預算，因補助範圍擴大，預算也增編到2600億規模，從個人、事業體通通納入。

其中，以自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼編列最多，共編列440億元；其次為孩童家庭防疫補貼，共編列258億元；農、漁民生活補貼共編列174億元；關壞弱勢加發生活補助、民眾急難紓困救助共編106億元。

紓困補貼分3波發放

個人現金紓困部分，包括新增的330萬人次，現金紓困估計有730萬人次可以領取。紓困將分3波進行。

第一波：6月4日起，現有個人紓困者，去年申請通過、有留存摺資料者，將直接匯入戶頭。

第二波：6月7日起，新增個人紓困者，開放線上申請，政府也會郵寄申請書；去年申請通過但沒有存摺資料者，政府將寄發通知單。

第三波：6月15日起，孩童家庭防疫補貼與勞工紓困貸款，開始受理申請。

▲行政院記者會召開紓困4.0記者會。（圖／行政院提供）



個人現金紓困：

1.去年無雇主的自營業者，勞保額度2萬4千以下領3萬元；勞保超過2萬4千以上，可領1萬元。

2.農漁民排富後（農業以外所得未達50萬元），可領1萬元。加入勞保的漁民（甲類漁民），投保額度2萬4千以下，領3萬元；投保額度超過2萬4，可領1萬元。

3.孩童家庭防疫補貼，國小以下孩童、國高中及五專前3年身心障礙生等，每人可領1萬元。

4.無勞保農漁保的自營業者，如攤商、臨時工、接案工作等，未加入社會保險，未另取其他紓困補助、津貼，家戶平均所得低於每人每月最低生活費，領1到3萬元。

5.計程車、遊覽車、租賃車、導遊領隊、視障按摩師、無一定雇主藝文工作者等，可領一次性薪資補貼3萬元。

6.中低收入戶，符合資格的經濟弱勢、身障、老人以及兒少，以今年5到7月計算，每人每月發放1500元，一次發3個月，共可領4500元。

產業紓困：

新一波疫情受損事業

對象：餐飲、零售、批發、倉儲、美容美體等。旅遊業、旅館業、遊樂業。駕訓班。教育事業如：學校廚工、幼兒班、社大與講師、留遊學業、運動事業、補習班、安親班等。藝文業如：出版、書店、展演、廣電影視、流行音樂展演等。長照托幼如：保母、托嬰中心、身障、長照、早療等。

補貼條件：企業不能解散或自行歇業；準行員工離職，但數量依企業規模大小有限制。

補貼內容：

1.有稅籍登記，今年5、6、7月任1個月營收較108年同月，或較今年3至4月平均收入減少達50%者：全國全職員工數ｘ4萬元，發給一次性營運補貼。

2.經中央政府命令停業者且其給付薪資未達基本工資企業，以全職員工數量計算，每人補貼雇主1萬元，發給一次性營運補貼；員工部分，則是發給一次性補貼，3萬元。

持續性補助事業

1.交通業（機場、空廚、地勤、小三通港口、小船）：依員工數，每位給予最高2萬元補貼。

2.客運業（國道客運機場路線、遊覽車客運）：逐車補貼營運費用、防疫物資費用。

3.製造業及技術服務業、會展業、貿易服務業：依員工數，每位給予最高2萬元補貼，另外還有營運補償資金。

4.社福團體（曾受政府委託之社福團體、復康巴士業者）：享有維持費及加班費補助，每月最高補助收入短差的40％，最常3個月。另外，也會補貼短期週轉金，提供員工薪資貸款信用保證。

紓困貸款：

1.勞工紓困貸款：每人最高10萬元，首年免繳息。

2.中小企業紓困貸款：信保基金承做額度再增加1200億。

3.公股銀行紓困貸款：自辦規模增加5500億。

4.農業貸款：新增228億。

5.央行中小企業貸款：額度增加至4000億。