綠憂台美關稅協議重演「韓國慘劇」　江啟臣：根本沒看到文本

▲台中市議會民進黨團總召周永鴻不滿藍白陣營持續杯葛台美協議審查，恐步上韓國後塵，面臨懲罰性關稅。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台美貿易談判關稅協議尚未正式進入國會審查，朝野已針對程序與內容展開激烈攻防。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今（27）日示警，若藍白陣營持續杯葛，台灣恐步上韓國後塵，面臨懲罰性關稅；立法院副院長江啟臣則回擊，行政院至今未送交文本，國會無從審查；國民黨台中市議員擬參選人吳宗學痛批綠營是「案子沒出門先罵鄰居」，純屬政治操弄。

周永鴻指出，美國總統川普日前因韓國國會延宕貿易協議批准，宣布將韓國互惠商品關稅從15%調升至25%，這對台灣是血淋淋的警示。他直言，台中是工具機、手工具重鎮，多為毛利微薄的隱形冠軍，10%的稅差足以引發倒閉潮。周永鴻公開點名立法院副院長江啟臣，指其選區豐原、山城正是受害最深的手工具聚落，應以地方生計為重，制止黨內散佈假訊息，帶領藍白黨團速審通過，否則這筆帳鄉親一定會算在藍白頭上。

▲江啟臣反擊，立法院連文本都沒看到，無法審查。（圖／記者游瓊華翻攝）



周永鴻強調，守住15%關稅紅線是產業界的最後底線，若因國會怠惰導致加稅，他不排除串連台中各大公會與業者北上立法院，向江啟臣表達強烈抗議。

面對指責，立法院副院長江啟臣回應，產業界確實對川普擬提高關稅等外部因素感到憂心，但目前國會僅獲知「15%不疊加」等零星數據，具體的市場開放與完整協議內容，行政院至今尚未公佈或送院。江啟臣強調，在沒有收到協議文本的情況下，立法院根本無從展開審查，他敦促行政院儘速送入院會，並重申監督與審查是民主制度的常態，目的是為了「團結對外」。

▲吳宗學痛批民進黨因行政效率低落、法制作業未完備，卻急著扣帽子「作賊喊抓賊」。（圖／記者游瓊華翻攝）



國民黨台中市北屯區議員擬參選人吳宗學則火力全開，嚴正回擊民進黨說詞根本是「穿著西裝扮小丑」。吳宗學質疑，行政院目前的協議版本還躺在辦公室，連程序委員會都還沒掛號，綠營卻指責藍白阻擋，他痛批民進黨因行政效率低落、法制作業未完備，卻急著扣帽子「作賊喊抓賊」。