「1萬元孩童防疫補貼」必知Q＆A！2張圖搞懂領取2方式、4步驟

▲「孩童家庭防疫補貼1萬元」從6月15日起開始受理。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／台北報導

教育部紓困4.0特別預算通過278.5億，其中教育部規劃「孩童家庭防疫補貼1萬元」從6月15日起開始受理，《ETtoday新聞雲》整理領取出Q&A，並用2張圖讓你一次搞懂領取方式和步驟。

1.孩童家庭防疫補貼適用對象有誰？

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補貼適用對象為國小以下孩童，包括國小學生與學前嬰幼兒，以及國高中、五專前三年身心障礙學生等。

2.補貼金額有多少？

每名孩童可領1萬元。

▲「孩童家庭防疫補貼1萬元」適用對象為國小以下孩童，包括國小學生與學前嬰幼兒。（圖／記者湯興漢攝）

3.何時開始受理？

統一6月15日開始受理申請。

4.申請需準備哪些文件資料？

監護人免提佐證資料，但需具備孩童的健保卡和自己的提款卡，家中有幾位符合資格的孩童，就要準備幾張健保卡。

▲▼孩童家庭防疫補貼1萬元領取方式。（圖／教育部提供）

5.如何領取？

教育部長潘文忠今（3日）公布2種快速領取方式如下：

第一種：線上申請。民眾上「行政院兒童家庭防疫補貼網」，輸入監護人身分證，再輸入孩童健保卡卡號與監護人銀行帳戶，最後就能存入戶頭領取完成。

第二種：實體ATM操作領現金。民眾可持孩童健保卡和自己的提款卡，到實體ATM插入提款卡並輸入密碼，選擇孩童家庭防疫補貼項目，輸入孩童健保卡卡號，最後就可以提領現金。

國教署也表示，由於少數家庭因有特殊原因，或是由其他人來協助照顧小朋友，而無法提醒補貼，後續也會規畫相關實體作業協助。