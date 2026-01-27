　
「雲端發票中獎1000」卻慘噴1.6萬！　一票苦主現身

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在最新一期發票開獎之際，詐騙集團也蠢蠢欲動。近日，大票網友在網上反映，收到偽裝成「momo購物網」的中獎電子郵件，引誘民眾點入與財政部極其相似的假網站。就有苦主慘被盜刷1.6萬元，氣得發文警世，呼籲大眾切勿輕信來路不明的中獎通知。

以為發票中獎！　苦主慘噴1.6萬

一名網友在「爆料公社公開版」發文痛訴，昨（26）日收到一封聲稱發票中獎的電子郵件，點擊連結後，畫面與財政部官方網站如出一轍，讓他不疑有他照指示操作；沒想到，輸入信用卡資料後，隨即遭詐騙1萬6680元。

苦主懊悔表示，「我太笨了！」事後，她查證發現，momo官網早在1月23日就已發布公告提醒，但仍因一時大意而蒙受損失。

利用開獎情境營造巧合　網驚：差一點就輸入

詐騙集團掌握發票開獎時機，利用民眾「期待中獎」的心理布局。不僅如此，Threads上也陸續有網友發文示警，表示收到假冒momo通知中雲端發票的郵件，幸好及時發現詭異之處，才沒落入陷阱；同時也提醒大眾，若連結要求輸入「信用卡號」絕對是詐騙，因為正規歸戶流程並不需要卡號資訊。

網友們也紛紛回應，「我也被騙了，發票號碼都一樣，怪不得信用卡客服被打爆」、「我也收到中1000元通知，一看到要卡號，立馬登出」、「去APP查根本沒中獎」。

▲「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬！　一票苦主現身。（圖／翻攝自momo官網）

▲偽裝成財政部發票平台的詐騙網站。（圖／翻攝自momo官網）

momo公告：認明財政部官方信箱

事實上，momo官網有發布公告提醒，不法分子正假冒平台名義寄送「發票中獎」郵件，誘導民眾進入偽造網頁。官方強調，民眾應確認寄件者是否為財政部官方信箱（einvoice@einvoice.nat.gov.tw），若有疑問應立即撥打165反詐騙專線，或向平台客服查證。

▲「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬！　一票苦主現身。（圖／翻攝自momo官網）

▲大批網友都收到了。（圖／翻攝自momo官網）

財政部提醒三不原則：不點連結、不給資料、不下載附件

財政部電子發票整合服務平台強調，官方絕對不會透過郵件要求民眾輸入信用卡號、銀行帳號或驗證碼。民眾若收到疑似中獎信件，應直接開啟「財政部電子發票整合服務平台」官網或使用官方APP查詢。

若不幸已輸入資料，應立即聯繫銀行進行掛失或止付，並留存交易截圖向警方報案。

01/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

學霸被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館
全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」
川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？
換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　現場等了4hrs
中國人真不去了？49條日本航線「全取消」
「前嫂嫂」龍千玉痛哭送曹西平最後一程　難忍情緒：彷彿是一場夢
快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了

國內詐騙猖獗，一名網友昨（18）日發文驚呼，差點因一封偽造的銀行郵件損失近萬元。他透露，詐騙集團利用「取消交易」鈕騙取信用卡資訊，所幸他卡片額度不高，才逃過一劫。

FBI示警！AI深偽「求救影片」激增　

「因材網」傳帳密外洩害家長被盜刷　教育部澄清：未記錄驗證密碼

中壢巡佐與女線民疑涉詐團案　檢方諭令20萬交保

詐騙集團假冒知名訂房網騙信用卡號

關鍵字：

發票詐騙momo假郵件信用卡盜刷財政部提醒防詐技巧

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

