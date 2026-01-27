川普砲轟「世上最大騙局！」　美國將2度退出巴黎協定

▲川普去年9月出席在紐約舉行的第80屆聯合國大會。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普27日讓美國2度正式退出「巴黎氣候協定」（Paris Agreement），他過去多次公開質疑氣候變遷，去年甚至在聯合國大會上痛批這是「世上最大騙局」。

川普2.0全面退出

《彭博社》報導，「巴黎協定」要求近200個國家承諾控制全球暖化，目標是與工業化時代之前相比，全球平均氣溫必須控制在2°C、甚至1.5°C內。

相較於第一任期，川普第二任期加大力道，退出各種減少溫室氣體排放的全球合作組織，還下令退出超過60個關注環境、和平、性別平等及民主的多邊組織，簽署行政命令，切斷美國對聯合國氣候峰會及其他政策活動的資金支持。

川普砲轟「最大騙局」

去年9月的聯合國大會上，川普毫不留情抨擊聯合國提高氣候變遷意識的努力。他宣稱氣候變遷是「世上最大騙局」，「所有這些聯合國和其他組織做出的預測，往往出於惡劣動機，而且全是錯的。這些預測是由愚蠢的人做出的。」

他更嘲諷各國在綠能及永續發展的投資，「碳足跡是心懷邪惡意圖的人編造的騙局，他們正走向徹底毀滅的道路」，並且嘲諷各國投資綠能是「綠色能源騙局」，警告台下各國領袖，「我告訴你們，如果你們不擺脫綠能騙局，你們的國家將會失敗。」

科學研究不同調

但根據美媒Axios報導，川普的言論實際上忽視了氣候變遷帶來的威脅，也與美國政府機構發布的研究相互矛盾。

科學研究顯示，全球氣溫確實因人類活動而上升，過去40年增幅最大。不僅海洋正在暖化、海平面持續上升，各種極端天氣事件也更加頻繁發生。

就連美國農業部也警告，氣候變遷將衝擊全球糧食系統，導致價格飆升、供應受限及食品安全標準下降。紐約市和曼谷等沿海大城市面臨海平面上升威脅，萬那杜等島國居民最終可能因此被迫遷移。