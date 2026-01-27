　
政治

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

▲戰略規劃司司長黃文啓中將。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲戰略規劃司司長黃文啓中將。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

面對民眾黨立法院黨團自提預算上限4000億元的軍購條例，國防部今（27日）罕見早上7時半開記者會回應。國防部表示，缺少任何一項國防部列項目，都會對防衛作戰兵力與聯合作戰計畫執行造成嚴重衝擊，如果說立法院強行通過民眾黨團版本，國防部窒礙難行，甚至很可能執行後衍生後遺症，後續審計單位稽核時，恐怕相關建案人員都難逃失職之責。國防部也強調，每個黨團有其立場，國防部不是要去跟各個不同黨派去打對台，但還是希望能夠按照行政院的版本來通過。

廠商需足夠預算與需求才敢投入投資

民眾黨團26日召開記者會公布黨版的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，條例共有8條，總額上限為新台幣4000億元，並規定預算施行期間應考量我國財政能力；對比「行政院版」（即為國防部提出）採購項目，民眾黨團則是列出6項對美軍購案，部份為日前國防部在機密會議後有公布的案項，包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機、標槍飛彈、拖式飛彈等，但少了AI輔助及C5ISR 系統，並規定「因應國軍作戰能力急速提升之需求且取得外國同意售出之項目，預算上限為新台幣881億元」。

草案也明訂，行政院應在條例通過後一個月內，向立法院提出「專案報告」並備質詢，內容須包含過去5年軍事採購效益與到貨情形、採購項目籌獲期程與全壽期維持成本等。為防排擠到其他民生預算，規定條例施行期間各年度中央政府總預算案所編列的社福支出不得少於115年度中央政府總預算案所編列的社福支出占比。

對此，國防部27日罕見早上7時半在松指部召開記者會回應。國防部戰規司長黃文啓中將指出，AI 輔助跟 C5ISR 系統，雖然額度在 1 兆2500 億中占比小，但是為未來防衛作戰「去中心化指管」與「分散式指揮」的核心；另這次特別預算希望扶植國內軍工產業，廠商需要足夠預算與需求才敢投入大筆投資，國防部也希望藉此累積經驗，像台積電也是經過多年才打敗 Intel，所以如果缺少任何一項，都會對防衛作戰兵力與聯合作戰計畫執行造成嚴重衝擊。

國防部主計局局長謝其賢中將說，民眾黨團的版本訂了數量跟預算上限，但「條例」本身是法律位階。 如果未來如果沒辦法達到採購的數量，或者在這預算上限內無法執行，就必須回過頭修改這個法律，這會造成執行上面的一個困難。

買了武器沒地方放可能造成裝備損壞

黃文啓指出，民眾黨團軍購條例列出5項軍購案都沒有列「國內配合款」；例如海馬士，必須要蓋「戰堡」跟「車堡」，還有相關的附屬設施、後勤保修設施，這些是沒有在民眾黨團版本裡面，如果說買了這些武器裝備回來沒有地方放，很可能會造成武器裝備的損壞，所以如果說按照這版本去做，的確窒礙難行。

黃文啓也說，每個黨團有其立場，不是他個人可以評論的，但國防部項目是依據敵情威脅、國軍聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整的規劃所做，如果說立法院強行通過了民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至很可能執行之後會衍生後遺症；再者，如果勉強地死買了裝備，沒有把配套建置好，後續審計單位在稽核的時候，恐怕相關建案人員都難逃失職之責，所以國防部絕對會跟立法院就技術層面清楚地交代清楚，不過還是希望能夠按照行政院的版本來通過，才有助於整個軍購，還有國內相關的商購跟委製案的遂行。

國防部政務辦公室主任孫立方中將表示，在國際現實環境之下，我國執行軍購案有很多客觀上必須要克服的困境跟挑戰，在前期規劃上勢必有一些需保密措施要做，沒有辦法把內容講那麼清楚，所以會長時間的溝通、協商過程，當達到一個相當共識以後，就會正式地跟公眾說明。

孫立方強調，國防部目的不是要去跟各個不同黨派去打對台，因為國防是全民國防，公眾共同來參與對國防政策的形成是有幫助的，所以整體的目的來說，還是怎麼溝通跟協商。

另外，國防部昨已發新聞稿說，國防部特別條例得到美國國會、美國務院及美在臺協會公開肯定，與「以政治宣示取代專業審查」者相反，且向美籌購的武器裝備，是依美軍售要求，經雙方長達一年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等，但民眾黨團所提的「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序的項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。

▼政務辦公室主任孫立方中將。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲▼政務辦公室主任孫立方中將。（圖／記者蘇靖宸攝）

▼民眾黨團軍購條例與行政院版差異。（AI協作圖／記者蘇靖宸製作，經編輯審核）

▲▼民眾黨團軍購條例與行政院版差異。（AI協作圖／記者蘇靖宸製作，經編輯審核）

▲▼民眾黨團軍購條例與行政院版差異。（AI協作圖／記者蘇靖宸製作，經編輯審核）

01/25 全台詐欺最新數據

國防部軍購黃文啓民眾黨孫立方黃國昌

