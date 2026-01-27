　
國際

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普台灣時間27日透過社群媒體發文表示，美國的貿易協議攸關國家核心利益，美方在所有已達成的協議中，皆已依照承諾迅速下調關稅，也期待貿易夥伴履行相同義務。不過，川普點名南韓國會遲未完成批准程序，未能落實與美國談妥的貿易協議，宣布即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%。

川普質疑南韓國會遲未批准貿易協議

川普指出，他與南韓總統李在明於2025年7月30日達成一項「對雙方皆有利的重大貿易協議」，並在同年10月29日訪問南韓期間再次確認協議條款，但至今南韓國會仍未完成批准。他質疑，既然協議內容早已談妥，為何立法程序遲遲未能推進。

美國對南韓關稅從15％上調至25％

川普強調，是否通過協議是南韓國會的權限，但在協議尚未正式生效的情況下，美國將採取因應措施。他宣布，將對南韓汽車、木材、製藥產品，以及所有其他屬於對等關稅範圍的商品，稅率由原先談定的15%提高至25%。

以下為川普PO文全文

我們的貿易協議對美國至關重要。在每一項協議中，我們都依照已達成的交易內容，迅速採取行動下調我方的關稅。當然，我們也期待我們的貿易夥伴能夠採取同樣的行動。

然而，南韓國會並未履行其與美國達成的協議。我與李總統於2025年7月30日為兩國談成了一項對雙方都有利的重大協議，並且我在2025年10月29日訪問南韓期間，再次確認了這些條款。那麼，為什麼南韓國會至今仍未予以批准？

由於南韓國會尚未通過這項具有歷史意義的貿易協議，這當然是他們的權利。我在此宣布，將對南韓汽車、木材、製藥產品，以及所有其他對等關稅項目的關稅，由15%提高至25%。

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％
