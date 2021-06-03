農漁民紓困不用再申請！　明天起「每人1萬元」直接匯入戶頭

▲農委會主委陳吉仲說明紓困。（圖／翻攝農委會臉書）



記者許展溢／台北報導

行政院研議規模2600億元的紓困4.0，其中，農漁民方面，農委會今（3日）下午開記者會說明，一般農、漁民每人補貼1萬元，預估有113萬人受惠，而甲級漁工則為3萬元，預估有35萬人受惠。主委陳吉仲強調，「只要有農保資格，不用申請，明天就會直接匯入戶頭。」

陳吉仲說，這次紓困4.0，農業部門有196.6億，其中174億是要讓農漁民渡過難關，其他則包含提供農業紓困貸款及利息補貼等，並加速盤點受疫情影響之產業，採行輔導措施，期降低疫情對產業造成之衝擊。

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陳吉仲說明，依防疫不臨櫃申請、排富及不重複領取等原則，發放農民生活補貼每人1萬元，只要符合108年度農業以外所得未達50萬元之排富條件，且未請領其他機關性質相同之補貼，不論是109年已領取農民生活補貼者，或輔導有案參加農糧政策的農民及青年農民，皆無需提出申請，經系統比對符合資格，將於110年6月4日起陸續匯入個人金融帳戶，受惠農民預估約113萬人。

陳吉仲指出，針對漁會甲類會員之漁民，108年所得40萬8千元以下、在漁會投保勞保投保薪資2萬4千元以下且加保中，每人3萬元；108年所得50萬元以下者，每人1萬元，為避免漁民申請造成群聚，將以去年申請漁民生活補貼資料建立之漁民資料庫直接審核，於6月4日開始陸續匯入帳戶。去年未申請或新加入會員，於6月7日至21日填妥申請表，由漁會彙整送該會漁業署審核後陸續匯入。預估將有35萬人受惠。

陳吉仲表示，為及時協助農漁民及農漁業者營運所需紓困資金，延續去年農業貸款紓困措施，舊有政策性專案農業貸款及109年核貸之紓困貸款均免申請，免息到年底，受惠農漁業者約18萬戶，110年新貸款戶免息至111年6月底，受惠農漁業者約2.4萬戶，天災貸款免息延長1年，約0.3萬戶受惠。增列紓困貸款額度，109年已核貸「農家綜合貸款」紓困貸款40萬元者，今年仍可再提出申請。舊貸戶可申請延期還款（本金寬緩或延長貸款期限），新貸戶可申請本金寬緩2至3年，亦可專案申請提高週轉金額度，提供全面協助。