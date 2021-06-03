交通觀光紓困223億一次看！民宿每家5萬、航空薪資補2萬、導遊3萬

▲行政院會拍板通過「紓困4.0」特別預算。（示意圖／記者張一中攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院3日拍板通過「紓困4.0」特別預算，將送請立法院審議，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。根據交通部規劃，本次共編列相關經費223.97億元，針對業績衰退達50%的民宿每家可領5萬元，航空薪資補貼為每人上限2萬元，導遊領隊每人則可領3萬元。

立法院會5月31日三讀通過修正嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文，提高紓困振興特別預算總額上限至新台幣8400億元，並延長紓困條例及特別預算施行期限至2022年6月30日止。

行政院長蘇貞昌3日宣布紓困4.0相關措施，交通部為進一步協助營運持續艱困之業者，使其員工維持正常工作，向行政院爭取110年下半年相關經費223.97億元，並獲行政院同意。

交通部指出，在觀光部分，為協助觀光產業業者，共編列100.46億元補助業績衰退達50%旅行業、觀光旅館業、旅館業及觀光遊樂業的業者薪資營運補貼，以雇用員工數每名員工4萬元計算。

交通部說明，本次補助業績衰退達50%的民宿每家5萬元；導遊及領隊人員曾於觀光局安心旅遊或冬季平日團遊受旅行業臨時僱用帶團每人一次性補貼3萬元。另外，旅行社暫停辦理國內旅遊補助每團上限1萬元，觀光遊樂業因疫情團體取消補貼營運負擔每人次最高補貼200元。

在陸運部分，為協助陸路運輸業者渡過疫情衝擊，給予計程車、遊覽車、小客車租賃業代僱駕駛一次性薪資補貼，給予防疫車隊、遊覽車客運業、駕駛訓練機構營運補貼，並補助業者防疫用品費用，以上總計42.77億元。

在空運部分，加碼延長半年補貼空運相關業者降落費、房屋土地使用及權利金等相關規費，針對利息、防疫物資及防疫車隊補貼持續延長1年，並新增空廚業、地勤業員工薪資補貼（每人上限2萬元，至多六個月）。

在海運部分，針對國內及小三通客運、小三通港口場站商業服務設施、載客小船等相關業者，持續補貼員工及船員薪資，並就相關保險、碼頭碇泊、船舶油料及場地租金等費用辦理補貼，總計海空產業所需80.74億元。

交通部表示，民眾若對於本次紓困有任何疑問，除撥打行政院1988紓困專線外，交通部針對觀光產業、陸運產業及航空產業亦提供專線電話，歡迎民眾利用。

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