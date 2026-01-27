櫻花妹遭射後不理「斬首分屍女裝大叔」！醫父助棄屍　二審獲減刑

▲死者浦仁志生前熱愛女性打扮。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本札幌2023年震驚社會的薄野飯店無頭男屍案，被告田村瑠奈砍下死者頭顱後，將屍體遺棄在客房內。被告的父親田村修則因協助女兒棄屍、破壞遺體，一審被判1年4個月有期徒刑，緩刑4年。田村修27日在札幌高等法院迎來二審宣判，法院推翻一審判決，將1年4個月刑期減為1年，緩刑4年改為3年。

變裝派對後驚爆命案

根據《北海道新聞》報導，2023年7月，札幌知名紅燈區薄野的一間愛情旅館內，員工發現62歲男子浦仁志慘死浴室，由於頭顱被砍下消失，警方經過長時間追查才確認死者身分。警方調閱監視器發現，浦仁志案發前曾穿女裝參加變裝派對，隨後與一名神秘女子進入飯店。

警方循線找到田村瑠奈，並在她家中尋獲被害人被砍下的頭顱。不僅如此，田村瑠奈在犯案後將頭顱帶回家，並割下眼球和舌頭，同時在浴室內拍攝整個過程。

據了解，兩人在夜店相識後發展出親密關係，並在旅館發生性關係，但是被害人未採取避孕措施，導致田村事後必須在父親陪同下前往診所取得緊急避孕藥。事後田村疑似不滿，便與父親一起找到死者，同時相約下次見面，還告訴對方，「下次你要扮成女王，一起玩SM。」為此還讓母親去購買SM道具，並與父親一同練習。

▲田村修極度寵愛田村瑠奈。（圖／翻攝自X）



二審關鍵 棄屍行為何時終止成焦點

案發後，田村瑠奈一家三口被逮，而田村修則被指控協助殺人、協助取得屍體、協助棄屍及協助毀損屍體等4項罪名。一審札幌地方法院認定，女兒將頭顱帶回家棄屍，田村修容許這樣的行為，並在家保管頭顱，已構成協助棄屍罪，但未認定其殺人與協助取得屍體，因此判處1年4個月有期徒刑、緩刑4年。

札幌高等法院卻持不同見解，認為田村修的棄屍行為在頭顱被運入住家的當下就已結束，父親默許保管的態度並不構成棄屍罪。就連田村修在女兒拿裝有眼球的瓶子給他看時回應「好厲害」，法院也認為這不足以證明他「強化了犯意」。

拍攝毀屍畫面成定罪關鍵

儘管協助棄屍罪未被認定，但札幌高等法院仍判定田村修的協助毀損屍體罪名成立。法官指出，他用攝影機記錄女兒分解頭部的過程，這項行為「是強化毀屍犯意的重要因素」，因此維持協助毀損屍體罪名的有罪判決。

法院在判決理由中強調，田村修並非主動積極參與犯行，而是順從女兒意願、以附屬角色涉入案件，「尚未嚴重到必須入獄服刑的程度」，最終給予比一審更輕的刑罰，但維持緩刑。

父親缺席聆判 母女審判仍在進行

田村修27日宣判當天並未出庭聆聽判決。而案件中的另一名被告、63歲母親田村浩子先前已被札幌地院判處1年2個月有期徒刑、緩刑3年，她也提出上訴，二審判決將於2月19日宣布。至於主嫌田村瑠奈，札幌地院目前正在進行精神鑑定程序，審判時程尚未確定。