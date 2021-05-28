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台中勞工紓困3箭曝！生活補助2萬4、300萬青創貸款減息、安心上工

▲▼台中市勞工局長張大春推出勞工紓困3箭，包括子女就學補助、青創貸款利息延長、安心上工。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市勞工局長張大春推出勞工紓困3箭，包括子女就學補助、青創貸款利息延長、安心上工。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市新增10例確診個案，市長盧秀燕下午召開疫情記者會說明防疫作為，勞工局長張大春提出3項勞工紓困方案，包含「非自願失業勞工生活補助及子女就學補助擴大辦理」，補助最多2個月基本工資與子女就學補助5000元至8000元；「青年創業貸款利息補貼延長一年」及「安心即時上工」最高核給7萬6800元，希望降低疫情對勞工的衝擊。

▲▼台中市勞工局長張大春推出勞工紓困3箭，包括子女就學補助、青創貸款利息延長、安心上工。（圖／台中市政府提供）

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張大春表示，只要設籍台中並在台中工作的15歲以上勞工，依「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，實施無薪休假3個月以上而終止勞僱契約者都能申請生活補助及子女就學補助，每人每次可補助1個月基本工資24000元的生活補助，最多2個月；子女就學補助，國中小每名5000元，高中以上每名8000元，但不可與勞動部失業勞工子女就學補助重複申領。

若是因勞雇雙方協商減少工時3個月以上，經勞工局輔導但未能獲取政府各部門機關相關資源協助（如安心就業、充電再出發計畫等），這項方案也提供「協商減少工時生活困難補助」，每人每次3000元，每人請領一次為限。

至於已申請青年創業貸款300萬以內利息補貼，補貼期限在今年到期的申請人，勞工局考量疫情影響營運，會主動通知申請人以書面敘明受疫情影響原因並提出申請，經審查後，補貼期限即可由原本的24個月延長為36個月。

此外，台中市23個就業服務據點也提供「安心即時上工」服務，工作津貼每人每小時核給160元，每月最高80小時，每人最長以6個月為限，總計最高核給7萬6800元，只要受疫情影響的勞工於申請登記日前1年內，有勞保或就保投保紀錄者即可參加。

勞工局表示，除上述3項措施，市府將全力配合中央「安心就業計畫」，在計畫實施期間內，與雇主協議減班休息，經地方勞工行政主管機關列冊通報的勞工，可申領勞工投保薪資與協議薪資差額的一半，按月補貼，每月最高可領1萬900元，最長12個月。

勞動部「失業勞工子女就學補助」預計從9月受理申請，補助額度為公立高中職4000元、私立高中職6000元、公立大專院校1萬3600元、私立大專院校2萬4000元。另申請人如為獨力負擔家計者，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合補助規定者，再加給20%。

張大春呼籲，受疫情影響的台中市民，可透過紓困方案來降低因疫情的衝擊，勞工局將協助市民一同度過就業困頓期。民眾若有相關勞動權益問題，可到市府勞工局官方網站，或撥打1999市民專線詢問。

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