參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」　網笑：是粉絲見面會吧

▲陶晶瑩（左2）和邱澤（左1）、許光漢（左3）、柯震東（左4）合影。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，見證兩人的幸福時刻。這場婚禮可說是眾星雲集，人氣超高的許光漢也在現場。就有網友打趣表示，很多藝人都PO出和許光漢的合照，不知道的人可能會誤以為是許光漢結婚。

許光漢參加典Lu婚宴！字卡印「許光漢典」

陳漢典和Lulu在25日舉辦婚宴，兩人圈內人緣好，現場眾星雲集，幾乎超過半個演藝圈都到場祝賀，其中，也包含了許多人心目中的男神許光漢。有趣的是，許光漢的賓客字卡上，寫著「許光漢典」，Lulu搞笑說是名字是許光漢主動提的，還不忘搞笑對陳漢典說，「許光漢在我面前我也要嫁給你」。

▲展榮、展瑞也和許光漢合影。（圖／Instagram／keelongxu）

明星、藝人PO出和許光漢的合照

許多明星、藝人到場後，都有一起拍照留念，並紛紛PO出和許光漢的合照。就有網友在Dcard上，以「參加婚禮的許光漢真的好帥」為標題發文，提到有好多藝人雖發文祝福陳漢典和Lulu，但附上的照片卻不是新人，而是和許光漢的合照。

在Threads上，也有相關討論，不少網友都表示，「其實是許光漢粉絲見面會吧」、「許光漢去吃喜酒，結果像在上班」、「婚禮重點根本就是許光漢」、「看到一堆婚禮的文，然後沒看到半張新娘新郎」、「請問昨天是許光漢的粉絲見面會嗎」、「我真的只有看到光漢的合照」、「幸好文案都有寫漢典Lulu結婚，不然真的不知道誰結婚」、「許光漢比新郎新娘還要忙」。

不過，展榮就回應，「我們明明就有發，是你只看到『許光漢』，但誰能不愛呢！」嘻小瓜也說，「我有發（新人）呀」。

▼春風發文謝謝新人，讓他可以跟兩位偶像合照。。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）