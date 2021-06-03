基隆市勞工生活補貼方案　林右昌加碼關懷箱+市長關懷卡

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市長林右昌3日上午公布針對自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼方案，將視投保薪資發給1萬或3萬元生活補助，另外也公開市府提供給居家隔離、檢疫者的加碼關懷箱。

林右昌在疫情記者會中表示，紓困也是防疫工作重要的一環，市府日前已公布安心即時上工等計畫，3日已有13位市民媒合成功開始工作，市府也會針對8大類弱勢群體直接加碼1500元，至於自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼，亦有1萬或3萬元生活補助。

林右昌指出，只要具中華民國國籍，2021年4月30日已在職業工會參加勞工保險，108年度個人各類所得總額未達40萬8千元，未請領其他機關所定性質相同之補助、補貼或津貼，月投保薪資超過2.4萬元，將發給1萬元，月投保薪資未超過2.4萬元，將發給3萬元生活補助。

▲基隆市關懷箱記載相關防疫資訊，還有各式食物、醫療口罩及酒精等。

林右昌說，若在2020年曾向勞保局請領生活補貼者，不用申請，勞保局將直接核撥勞工帳戶或寄發支票，若未曾請領生活補貼，自6月7日起至7月5日，可直接至勞保局官網e化系統，以自然人憑證或免插卡雙號（健保卡＋戶號）登入；進入系統輸入本人之金融卡帳戶帳號、通訊地址及行動電話，登入資料無誤，將儘速撥款入帳。

另外，由於近來有不少善心人士或企業團體捐贈物資及善款，市府也特別將防疫關懷箱升級，將加碼提供給居家隔離及居家檢疫的市民，箱子裡除了有記載相關防疫資訊的市長關懷卡，還有各式食物、醫療口罩及酒精等，只要是目前正在居家隔離及居家檢疫的人，都可以收到市府加碼的關懷箱，給大家更多的支持及關懷。

若市民朋友若對勞工生活補貼有任何疑問，可洽詢勞動部專線：02-2396-1266分機5555，或是基隆市政府社會處勞工行政科電話：02-2420-1122分機2207。

▲基隆市長關懷卡。

▲勞工生活補貼方案。（圖／基隆市政府提供）

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