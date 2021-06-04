台東第一線醫護協助快篩熱昏頭　饒慶鈴前往慰問並感念付出

▲ 饒慶鈴前往慰問昨(3)日自願至太麻里衛生所快篩站協助篩檢，但因天氣炎熱導致身體不適的顏國順醫師(左二)。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

新冠疫情尚未趨緩，為防止疫情擴散，台東於在5月28日即啟動13鄉鎮全面快篩及社區篩檢站。饒慶鈴今(4)日前往慰問昨天自願至太麻里衛生所快篩站協助篩檢，但因天氣炎熱導致身體不適的顏國順醫師，感謝顏醫師對在地鄉親的用心與付出，並再次感謝台東縣醫師公會朱理事長的號召，才能增加全縣的快篩量能，也希望所有民眾務必做好自身防疫工作，體諒醫護人員的辛勞與付出。

饒慶鈴表示，新冠肺炎疫情尚未趨緩，為加速圍堵防疫破口，縣政府於上個月28日全面啟動13鄉鎮快篩站及社區篩檢站，並且提前三天完成太麻里北里村26鄰、金峰鄉新興村等疫情熱區區域性普篩。近日天氣炎熱，快篩站採檢的醫護人員身穿密不透風的防護衣，進行篩檢工作，許多自願加入篩檢工作的醫師還自行攜帶採檢手套及防護面罩，更在開始採檢前抵達，認真進行採檢流程演練，要給民眾一個安心且安全的採檢環境與服務。

太麻里衛生所主任李昱燐醫師說明，昨天顏國順醫師可是因天氣過熱導致不適，當下請所內醫師人員給予協助及照養，顏醫師過於熱心助人即使身體不適，仍掛心要為民服務。當下也向預約民眾說明狀況，民眾都能體諒且已經另外為他們安排時間篩檢。



饒慶鈴也馬不停蹄以實際行動關心並慰問醫療院所一線人員，為他們鼓勵及加油打氣，饒縣長說，第一線人員全力防疫、工作壓力非常大，所有的醫護、警消、自主防疫隊的部落族人都是我們的家人，他們冒著染疫風險守護鄉親，請大家多給支持、多點關懷、多點加油，更重要的是做好個人防護，減少不必要聚會與外出。

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