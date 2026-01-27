頂大替代役遭4車輾斃　司機丟包後「愧疚報警」來不及了

記者黃翊婷／綜合報導

擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役（25歲）日前酒後搭乘多元計程車返家，疑似與林姓司機發生口角，被丟包在台64線上，卻遭4車輾過身亡。雖然林姓司機將溫男趕下車後不久，就因為愧疚加上擔心對方發生意外，隨即撥打110報案，但等到警方趕到現場時，憾事已經發生。

▲溫男倒臥在台64線的內側車道，遭4車輾斃。（圖／記者陸運陞翻攝）

回顧案件經過，溫男25日凌晨2時許在台北市文山區興隆路二段某處飲酒後，搭上林姓司機駕駛的多元計程車返回新北市板橋區的住處，過程中他疑似踢到前座椅背，雙方因而發生爭執，接著他便被司機趕下車，倒臥在台64線的內側車道。

司機愧疚報警已無法挽回

林姓司機離開現場不久，因為愧疚加上擔心溫男發生意外，於是立刻撥打110報案。然而，等到警方趕抵現場時，溫男已經遭4車輾過，死狀悽慘。

警方隨即調閱路口監視器影像展開追查，並將林姓司機以及另外4車的駕駛陳男、邱男、簡男、魏男，依過失致死罪移送新北地檢署偵辦。其中涉嫌肇事逃逸的簡男、魏男，被諭令以1萬元交保。

頂大替代役下個月退伍卻遇死劫

據了解，死者溫男擁有頂大雙學士學位，在校時期成績優異，是一名資優生，事故發生之前他入伍成為鐵路警察局的替代役，原本將在下個月退伍，沒想到卻發生這樣的憾事。鐵路警察局局長已在第一時間親自向溫男的家屬致意慰問，並承諾會全力協助家屬處理後續事宜。