彰化縣8箭紓困！幸福貸款300萬1年免息　減稅費增訓練補助

▲彰化縣府紓困8方案。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府因應疫情升溫，各行各業受到衝擊，為協助受疫情影響的民眾，包括縣內26處公有零售市場6到9月份的市場攤商租金減半，「幸福圓夢貸款」一年免利息等8項紓困措施，至於縣內有1萬多名弱勢學童，則比照寒暑假，在停課期間發放「幸福餐券」，以維護縣民權益，共同度過疫情難關。

縣府目前推出八項推出紓困減免的相關措施，一是幸福圓夢貸款一年免利息；二社福救助單一窗口1957；三是安心就業與訓練補助；四、稅捐減免緩繳；五、藝文紓困補助；六、建築在建工程施工期限展延；七、縣府委外場館規費減緩繳。 八、彰化縣內26處公有零售市場 6至9月的市場攤位租金全部減半。

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其中「彰化縣幸福圓夢貸款」專案，提供最高一年的紓困利息補貼，補貼對象為獲彰化縣政府核貸該方案之中小企業或小規模商業，貸款額度中小企業最高300萬元、小規模商業(設籍課稅)最高100萬元。

經綠處指出，除了新貸戶可有利息補貼外，舊貸戶也同樣適用，貸款利息按照中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率，加計年息1.375%(目前約2.22%)，貸放期限最長為五年，依本計畫經核貸之業者，最高可獲1年貸款利息補貼。申貸戶若為「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」適用對象，可再申請本金展延期限。

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