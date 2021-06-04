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確診「外送」廈門！北京火速約談立榮　籲台灣別成防疫破口

▲立榮B7511旅客穿戴防疫裝備前往廈門。（圖／記者林敬旻攝）

▲立榮B7511航班，5月31日載到一名PCR陽性的旅客前往廈門。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／北京報導

5月31日一名陳姓旅客，持「PCR陽性報告」，從台北松山機場搭乘立榮航空B7-511航班，入境大陸廈門，離譜行徑引起兩岸討論。對此，大陸方面除火速約談立榮航空，責令整改，大陸國台辦也發文呼籲，要求台灣有關方面正視這些問題，不要造成「防疫破口。」

大陸國台辦發言人馬曉光4日表示，疫情發生以來，大陸各地落實外防輸入各項措施，根據要求，所有搭乘兩岸航線航班的乘客，須持3日內核酸檢測陰性證明登機。

對於立榮航空讓一名陽性證明人員登機到廈門，馬曉光說，大陸有關部門已經對其進行約談，責令整改，不得再發生類似情況。至於該陳姓台灣居民，大陸國台辦強調，他填報虛假健康資料，有關方面將依法嚴肅處理。

至於是否因此加強對台灣旅客入境的管控，馬曉光說，此事件暴露台灣防疫各環節一系列漏洞。「我們要求台灣有關方面正視這些問題，不要在維護兩岸民眾生命健康安全上造成防疫破口，切實負起責任。」

▲▼立榮航空,客機,航班,ATR72-600,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,國內線,離島航線,ATR-72螺旋槳客機,B-17013。（圖／記者李毓康攝）

▲立榮航空因該事件成為眾矢之的。（示意圖／記者李毓康攝）

對於該事件，指揮中心副指揮官陳宗彥回應，當時是因為時間差的關係，導致確診者前往機場，但讓確診者登機，民航局對航空公司會有些處分。

陳宗彥說，航空公司櫃台僅檢視他的健康聲明，因為確診者在健康聲明是勾選無症狀，航空公司確實對外說明，機場櫃檯端沒有完整檢視相關的資料，這在各國航空管理部分，目的地國會要求登機前檢附的證件，沒有檢視完成，讓確診者登機，航空公司會受到處分。

立榮航空表示，該名陳姓旅客搭機前3日內之PCR檢測報告為陽性，但卻未遵守防疫規範，也不知為何可以離開隔離處所，同時在機場也沒有據實填寫旅客健康聲明書，由於因防疫所需，旅客登機資料繁瑣，以致於地勤人員於確認旅客登機資料過程中未能詳實檢查該檢測報告。

立榮航空指出，陳姓旅客之行徑已危害到立榮/長榮航空員工及搭機旅客之安全，公司將會配合相關主管機關之調查及究責，並持續加強機場第一線員工相關作業宣導及教育，避免類似事件再發生。

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